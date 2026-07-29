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وزارت بازرگانی چین خواستار احترام گذاردن ترکیه به حکم سازمان تجارت جهانی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ یکی از مقامات اداره معاهدات و حقوق وزارت بازرگانی چین در واکنش به انتشار گزارش هئیت کارشناسان سازمان تجارت جهانی در مورد اختلافات مربوط به اقدامات محدودکننده ترکیه در مورد خودروهای برقی و سایر وسایل نقلیه ساخت چین گفت: چین از ترکیه میخواهد به حکم هئیت کارشناسان سازمان تجارت جهانی احترام بگذارد و اقدامات مشخصی انجام دهد.
این مقام چینی تاکید کرد: ما متوجه انتشار گزارش هیئت کارشناسان از سوی سازمان تجارت جهانی در مورد اختلاف بر سر اقدامات محدودکننده ترکیه در مورد خودروهای برقی و سایر وسایل نقلیه از چین شدهایم. هیئت یاد شده، مباحث مطرح شده از سوی چین را تأیید کرد و حکم داد که اقدامات مورد بحث، قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض میکند. چین از این حکم سازمان تجارت جهانی استقبال میکند.
از سال ۲۰۲۳ ترکیه اقدامات محدودکنندهای مانند تعرفههای اضافی و الزامات صدور مجوز واردات را بر روی خودروهای برقی، خودروهای هیبریدی و سایر خودروهای صادراتی از چین اجرا کرده است. این اقدامات، قوانین تجارت بینالملل را زیر پا میگذارد؛ قوانینی که میگویند تعرفههای گمرکی باید ثابت بمانند و کشورها نباید بین کالاهای داخلی و خارجی یا بین همکاران تجاری خود تبعیض قائل شوند. چنین اقداماتی به منافع تجاری مشروع چین و روابط اقتصادی و تجاری چین و ترکیه را به طور جدی به آسیب رسانده است.
وی افزود: چین از ترکیه میخواهد که به حکم سازمان تجارت جهانی احترام بگذارد، گامهای عملی و اقدامات مشخص در مسیر این حکم انجام دهد و اقدامات غیر منطبق را در اسرع وقت اصلاح کند. در عین حال، تاکید میشود که چین مایل است با همه طرفها مطابق با قوانین تجارت چندجانبه همکاری کند تا به طور مداوم کیفیت و سطح همکاری تجاری و سرمایهگذاری در بخشهایی مانند خودروهای انرژی جدید را افزایش دهد و از این طریق به توسعه مشترک دست یابد.