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جشن شکرانه برداشت گندم برای سومین سال در روستای گل تپه مراغه برگزار شد و گندمکاران به شکرانه برداشت محصول، خداوند مهربان را شکر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان در این مراسم از افزایش پرداخت مطالبات گندمکاران در استان خبر داد.
صادق نادری افزود: از زمان برداشت ۱۰۷ میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شده که این میزان در مقایسه با سال قبل ۱۰ برابر افزایش داشته است.
وی افزود: از زمان برداشت گندم تاکنون ۳۰ درصد محصول استان برداشت و ۱۳۰ هزار تُن نیز خریداری شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان ادامه داد: پیش بینی میشود امسال ۶۵۰ هزار تُن گندم از مزارع استان برداشت و ۴۰۰ هزار تُن به صورت مازاد خریداری شود.
مدیر جهاد کشاورزی مراغه نیز گفت: جشن شکرانه برداشت گندم برای شکرگزاری از نعمتها خداوند و قدردانی از گندمکاران برگزار شد.
هادی خرسندی افزود: پیش بینی میشود امسال از ۳۵ هزار هکتار مزارع شهرستان ۵۰ هزار تُن گندم برداشت شود.
برپایی نمایشگاه سوغات وصنایع دستی وبازیهای بومی ومحلی از دیگر برنامههای این مراسم بود.