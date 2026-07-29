مدیرکل پست استان قم از توزیع ۷۰ هزار گذرنامه در چهار ماه نخست امسال خبر داد و گفت: از این تعداد، ۵۵ هزار گذرنامه زیارتی با توزیع شبانه‌روزی و در کوتاه‌ترین زمان به دست متقاضیان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای ابوالفضل باقری‌منش مدیرکل پست استان قم با اشاره به آمادگی کامل این مجموعه برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی گفت: در چهار ماه نخست سال جاری حدود ۷۰ هزار گذرنامه در استان توزیع شده که نزدیک به ۵۵ هزار مورد آن مربوط به گذرنامه‌های زیارتی بوده است.

وی افزود: گذرنامه‌های زیارتی پس از صدور، ظرف سه تا چهار روز به استان قم می‌رسد و اداره کل پست نیز آنها را حداکثر در مدت ۲۴ ساعت میان متقاضیان توزیع می‌کند.

آقای باقری منش با بیان اینکه ۹۹ درصد گذرنامه‌های وارد شده به قم به‌روز توزیع می‌شود گفت: تنها یک درصد از مرسولات به دلیل نبود گیرنده یا نقص آدرس تحویل نشده که برای آن نیز سامانه بازتوزیع راه‌اندازی شده تا شهروندان بدون مراجعه حضوری، درخواست ارسال مجدد ثبت کنند.

مدیرکل پست استان قم ادامه داد: در صورت ثبت درخواست در سامانه، گذرنامه دوباره در اختیار نامه‌رسان قرار می‌گیرد و ظرف ۲۴ ساعت به نشانی متقاضی ارسال می‌شود.

باقری‌منش همچنین از استقرار باجه‌های پست‌یافته در موکب‌های ایرانی مسیر پیاده‌روی اربعین خبر داد و گفت: اسناد و مدارک مفقودشده زائران از طریق این باجه‌ها به کشور بازگردانده شده و پس از شناسایی نشانی، به صورت رایگان درب منزل به صاحبان آنها تحویل می‌شود.

وی با اشاره به رشد ۱۱ تا ۱۲ درصدی توزیع گذرنامه نسبت به سال گذشته تأکید کرد: تاکنون هیچ مشکل خاصی در روند توزیع گذرنامه‌ها و ارائه خدمات پستی به زائران اربعین در استان قم گزارش نشده است.