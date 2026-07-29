دبیر کل سازمان بدر:
دولت عراق باید موضعی قاطع در برابر تجاوز به کشور اتخاذ کند
دبیرکل سازمان «بدر» عراق با اشاره به اقدامات عربستان درگذشته و اکنون در مورد عراق، تاکید کرد که دولت عراق باید موضعی قاطع در برابر حملات عربستان اتخاذ کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر عراق گفت: «تجاوز توجیه ناپذیر عربستان با پشتیبانی جنگندههای آمریکایی به حاکمیت و نیروهای مسلح عراق و هدف قرار دادن مقرهای حشدالشعبی را که منجر به شهادت و مجروح شدن عده ای از قهرمانان این سازمان شد، به شدت محکوم میکنیم.»
وی در بیانیهای افزود: «از دولت عراق میخواهیم که موضعی قاطع در برابر این دست درازی و تجاوز به حاکمیت عراق و هدف قرار دادن نیروهای قهرمان عراق اتخاذ کند؛ نیروهایی که نقشی اساسی در تحقق ثبات و امنیت در کشور داشتند و همچنان بقایای گروهک تروریستی داعش را تعقیب میکنند.»
العامری خاطرنشان کرد: «عراقیها از این تجاوز آشکار از سوی کشور همسایه که عراق همواره دست برادری و همکاری به سوی آن دراز کرده است، غافلگیر شدند. عراق در طول سالیان سخت و دشوار صبر و شکیبایی پیشه کرده است، علیرغم اینکه گروهکهای تروریستی از خاک عربستان به ما حمله میکردند و این کشور در ارسال هزاران عنصر انتحاری و خودروی بمب گذاری شده نقش داشت. این کشور همچنین از تشکیل گروهکهای تروریستی برای ریختن خون فرزندان عراق حمایت کرد تا مانع ایجاد امنیت و ثبات در عراق شود.»
دبیرکل سازمان بدر عراق گفت: «متاسفیم که عربستان امروز نیز این خط مشی خصمانه علیه عراق و ملت آن را با وضوح بیشتر تکرار میکند تا آتش جنگ را شعلهور سازد؛ جنگی که ما از طریق ازسرگیری روابط و حسن همجواری و همکاری با آن کشور و تمام کشورهای منطقه، همواره تلاش کردیم شعله آن را خاموش کنیم. ما صفحه جدیدی از روابط با این کشور را آغاز کردیم، اما نظام سعودی بدون هیچ دلیل قابل توجیهی اقدامات خود را تکرار کرد و هدف از این کار شفاف و روشن است و آن مقابله با نقش تلاشهای عراق برای ایجاد ثبات و پایان جنگها در منطقه است.»
وی تاکید کرد: «نقش واشنگتن در این تجاوز، آمریکا را در برابر مسئولیتهای قانونی و اخلاقی قرار میدهد؛ آمریکا باید به تعهدات خود در توافق امنیتی با عراق عمل میکرد و به حاکمیت این کشور احترام میگذاشت. این اقدام خصمانه باعث میشود که بغداد در جهت منافع ملی و حفظ حاکمیت و کرامت خود، در تمام روابط و توافقات خود با آمریکا از جمله توافقات امنیتی، بانگری فراگیر کند.»
العامری افزود: منطقه امروز در یک مرحله حساس قرار دارد و نیازمند یک موضع عراقی ملی و یکپارچه در دفاع از حاکمیت و حفظ خون مردم این کشور است.