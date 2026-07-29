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«محمد شیاع السودانی» نخست وزیر سابق عراق، تجاوز نظامی مشترک آمریکا و عربستان را نقض حاکمیت عراق دانست و بر حق کامل و مشروع کشورش برای دفاع از خود تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما «محمد شیاع السودانی» در واکنش به حملات تجاوزکارانه آمریکا و عربستان به تعدادی از مقرهای سازمان الحشد الشعبی (بسیج مردمی) عراق تاکید کرد: ما تجاوز سعودی-آمریکایی به مقر نیروهای الحشد الشعبی را با شدیدترین لحن محکوم میکنیم.
وی افزود: این تجاوز نقض آشکار حاکمیت عراق و نقض آشکار قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد است.
السودانی تاکید کرد: عراق تمام حقوقِ مشروعِ تضمین شده در قوانین بینالمللی از جمله حق دفاع از حاکمیت، خاک و ملت خود را برای خود محفوظ میدارد.
وی افزود: هرگونه نقض امنیت و ثبات عراق غیرقابل قبول است و نمیتوان در قبال آن سکوت کرد.
کشور عراق طی شب گذشته و بامداد امروز شاهد حملات تجاوزکارانه مشترک آمریکا و عربستان سعودی بود.
سازمان الحشد الشعبی (بسیج مردمی) عراق در بیانیههای جداگانهای اعلام کرد که شماری از مقرهای این سازمان در مناطق مختلف عراق هدف حملات ترویستی آمریکا و عربستان قرار گرفته است. الحشد الشعبی این حملات را «تروریستی» توصیف و اعلام کرد که در نتیجه آن، دست کم ۲۰ نفر شهید و ۳۲ نفر دیگر مجروح شدهاند و این آمار نهایی نیست.
این سازمان تاکید کرد: ما این حملات را تشدید تنشهای فوقالعاده خطرناک، نقض صریح حاکمیت عراق و هدف قرار دادن نهادهای رسمی امنیتی کشور میدانیم.