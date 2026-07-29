رئیس اداره فرهنگی و فرهنگسرا‌های سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: در دو ماه گذشته حدود ۷۰۰ نفر در دوره‌های آموزشی و برنامه‌های اوقات فراغت تابستانی نام نویسی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مهدی گردآفرین با اشاره به آغاز فصل تابستان و تعطیلی مدارس، گفت: با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان، برنامه‌ریزی ویژه‌ای در فرهنگسرا‌ها و مراکز فرهنگی انجام شده و دوره‌های آموزشی متنوعی برای گروه‌های مختلف در نظر گرفته شده است.

او افزود: دوره‌های تابستانی در فرهنگسرا‌های کیش با عنوان طرح یه تابستون باحال در حال برگزاری است و با استقبال مناسب خانواده‌ها روبه‌رو شده است.

رئیس اداره فرهنگی و فرهنگسرا‌های سازمان منطقه آزاد کیش گفت: کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی، روزانه در مراکز فرهنگی کیش برگزار می‌شوند و تلاش شده است با طراحی برنامه‌هایی متنوع، زمینه آموزش، مهارت‌آموزی و بهره‌مندی مطلوب کودکان و نوجوانان از اوقات فراغت تابستانی فراهم شود.

گردآفرین، از برگزاری بسته ویژه‌ای برای کودکان ۷ تا ۱۳ سال خبر داد و افزود: این برنامه روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه در فرهنگسرا‌های کیش برگزار می‌شود و مجموعه‌ای از فعالیت‌های آموزشی، مهارت‌آموزی و تفریحی را در بر می‌گیرد.

او افزود: علاوه بر دوره‌های مختلف مهارت‌آموزی، اردو‌ها و برنامه‌های تفریحی در کیش برای شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است.

گردآفرین، خاطرنشان کرد: این برنامه تاکنون با استقبال خوب کودکان و نوجوانان همراه بوده و خانواده‌ها می‌توانند فرزندان خود را برای حضور در این دوره نام نویسی کنند.

رئیس اداره فرهنگی و فرهنگسرا‌های سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه حضوری به فرهنگسرای سنایی، سعدی و خانه فرهنگ و هنر مینا در این دوره نام نویسی کنند.

گردآفرین، خاطرنشان کرد: اطلاعات دوره‌ها و کلاس‌های در حال برگزاری در سامانه فرهنگسرا‌های کیش به نشانی farhangsara.kish.ir در دسترس است و متقاضیان می‌توانند پس از مشاهده برنامه‌ها، نام نویسی فرزندان خود را غیرحضوری و برخط انجام دهند.