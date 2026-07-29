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استاندار همدان گفت: مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی استان همدان تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ،حمید ملانوری شمسی این مرکز را از طرحهای مهم حوزه سلامت استان برشمرد و افزود: این مرکز هماکنون ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تکمیل عملیات اجرایی و تأمین تجهیزات تخصصی، تا پایان امسال افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.
او با اشاره به اینکه این مرکز با چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا در حال تکمیل است، تصریح کرد: با راهاندازی این مجموعه، خدمات تخصصی درمان ناباروری با مجوز مرکز جراحی محدود ۲۵ تختخوابی در همدان ارائه میشود.
رئیس جهاد دانشگاهی استان همدان هم با اشاره به روند تکمیل این طرح گفت: برای تکمیل و تجهیز مرکز ناباروری حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
خلیل میرزایی افزود: با بهرهبرداری از این مرکز، خدمات تخصصی درمان ناباروری در استان همدان ارائه میشود و بسیاری از زوجهای نابارور دیگر نیازی به مراجعه به مراکز درمانی خارج از استان نخواهند داشت.