به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان از ایمن سازی مدارس ناایمن و آغاز عملیات گسترده برای بهسازی و شاداب سازی هزار و ۸۰۰ مدرسه خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات زیرساختی، پیش زمینه اصلی برای جهش کیفیت آموزشی و افتخارآفرینی دانش آموزان در سال تحصیلی پیش رو است.

مهدی یونسی رستمی با بیان اینکه تفکر و نگرش تحول گرا عامل اصلی توسعه است در تشریح اقدامات انجام شده گفت: علاوه بر ایمن سازی مدارس ناایمن استان، همزمان با هفته دولت ۳۵ کلاس درس جدید افتتاح خواهد شد.

استاندار مازندران افزود: با هدف ارتقاء نشاط اجتماعی دانش آموزان، طرح گسترده رنگ آمیزی، نوسازی و زیباسازی حدود هزار و ۸۰۰ مدرسه در دستور کار قرار دارد تا دانش آموزان در محیطی بانشاط به تحصیل بپردازند.

یونسی تأکید کرد: کیفیت آموزشی در سال جاری جهش قابل توجهی داشته و این تلاش‌ها در انتهای سال با ارتقای معدل و درخشش در کنکور به بار خواهد نشست.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران هم با اشاره به چالش‌های تجهیزاتی و سرمایشی مدارس، از دستور استاندار برای تخصیص اعتبار از ردیف مسئولیت‌های اجتماعی جهت رفع این نیاز‌ها خبر داد.

فریدون کلبادی نژاد افزود: در قالب طرح شهید عجمیان و پروژه مهر، ۹ کارگروه در ۳۳ شهرستان و منطقه، در حال تلاش برای نهایی سازی ثبت نام، ساماندهی نیروی انسانی و زیباسازی ۶ هزار کلاس درس در هزار و ۸۰۰ مدرسه هستند تا زنگ مهر با آمادگی کامل به صدا در آید.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران نیز در این جلسه اعلام کرد: همزمان با هفته دولت و مهرماه، ۳۵ طرح آموزشی شامل ۱۹۶ کلاس درس با زیربنای بیش از ۳۲ هزار متر مربع و اعتبار ۱.۲ همت از محل منابع استانی، ملی و خیران به بهره‌برداری می‌رسد.

مهدی استادیان همچنین از تحویل ۲۳ زمین چمن ورزشی استاندارد به فضای آموزشی استان تا آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

سیده حکیمه موسوی از این جلسه گزارش می‌دهد‌: