به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در این نشست، محمدحسن تقی‌زاده، مدیرکل امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان، محمدرضا عابدی محزون، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت توسعه ورزش قهرمانی، شادی پریدر، رئیس فدراسیون شطرنج و هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو حضور داشتند و درباره ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی رویداد‌های ورزشی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای به بحث و تبادل نظر پرداختند.

حاضران در این جلسه با بررسی ابعاد فنی، اجرایی و بین‌المللی میزبانی مسابقات شطرنج و تکواندو، راهکار‌های توسعه همکاری‌های ورزشی میان کشور‌های عضو این سازمان را نیز مورد ارزیابی قرار دادند.

یکی دیگر از محور‌های این نشست، بررسی موضوع اخذ درجه G۱ برای رقابت‌های تکواندو بود. براساس مباحث مطرح‌شده، در صورت دریافت این درجه، مسابقات از امتیاز رنکینگ جهانی برخوردار خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر تکواندوکاران مطرح جهان و ارتقای سطح فنی این رقابت‌ها را فراهم کند.

در پایان این نشست، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دیپلماسی ورزشی و توسعه تعاملات بین‌المللی ورزش جمهوری اسلامی ایران در چارچوب همکاری‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای تأکید شد.