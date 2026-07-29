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رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مدیریت زمان و حذف دخالتهای انسانی در فرایند ارجاع پروندهها راهبرد اساسی دادگستری برای رفع اطاله دادرسی و انسداد گلوگاههای فساد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، در بازدید از واحد ارجاع مجتمع قضائی غدیر، دادگاههای تجدید نظر استان تهران، از آغاز اجرای طرح ارجاع هوشمند و سیستمی پروندههای کیفری در این مرجع عالی قضائی در استان تهران خبر داد و گفت: هوشمندسازی فرایندهای قضائی با هدف تسریع در ارائه خدمات به مراجعان، کاهش زمان رسیدگیها و ارتقای سلامت اداری، از اولویتهای اصلی دستگاه قضائی در سند تحول و تعالی است که مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضائیه میباشد و در حال حاضر با جدیت در استان تهران پیگیری میشود.
وی با اشاره به توزیع عادلانه و بهینه پروندهها میان شعب بر اساس شاخصهایی نظیر نوع اتهام، خواسته و حجم کار شعب افزود: فرآیند ارجاع فیزیکی پروندهها پیش از این بخش عمدهای از وقت و توان مدیران قضائی استان را به خود اختصاص میداد و در مواردی بدلیل حجم و کثرت پروندههای وارده، موجب تاخیر و اطاله در روند رسیدگی میگردید، اما با طراحی و استقرار سامانه ارجاع هوشمند، این فرآیند به صورت آنی، به روز و بدون دخالت عوامل انسانی انجام میشود که این امر بستر هرگونه اعمال نفوذ یا شائبه در ارجاع پروندهها را به طور کامل از بین میبرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با ذکر مصداقی از سرعت رسیدگی در بستر هوشمندسازی گفت: با استقرار این سامانه و ارسال تمام الکترونیک پرونده ها، در یک مورد پرونده ارسالی از حوزههای قضائی که هم اکنون در بازدید مورد توجه قرار گرفت، مشاهده میشود که این پرونده به محض ورود به تجدید نظر به صورت سیستمی ارجاع شد و قاضی شعبه مربوطه توانست ظرف مدت یک ساعت پس از مطالعه، رای مقتضی را صادر و به صورت الکترونیکی به طرفین ابلاغ کند.
وی افزود: این روند که البته در یک پرونده تمام الکترونیک مشاهده شد، به گونهای است که کل فرایند ارسال، ارجاع، رسیدگی، صدور رای و ابلاغ دادنامه در بازه زمانی کمتر از دو ساعت انجام پذیرفته و این ظرفیت نشان دهنده نقش موثر فناوری در کاهش اطاله دادرسی است.
القاصی مهر به برنامه زمان بندی توسعه این طرح اشاره کرد و گفت: طرح ارجاع هوشمند پس از اجرای موفق در دادگاههای خانواده و مجتمع قضائی شهید بهشتی، از ابتدای مرداد ماه سال جاری در شعب ویژه امور کیفری دادگاههای تجدید نظر استان تهران عملیاتی شده و بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده، شعب حقوقی این مرجع قضائی نیز در ماه آینده به این سامانه متصل خواهند شد تا کل فرایند ارجاع در دادگاههای تجدید نظر به صورت کاملا هوشمند و تحت نظارت سیستمی قرار گیرد.
وی با اعلام اینکه به طور میانگین ماهانه حداقل ۳۰ هزار فقره پرونده به دادگاههای تجدید نظر استان تهران ارجاع میشود، این حجم ورودی را شامل حدود ۱۷ هزار پرونده حقوقی، حدود ۷ هزار پرونده کیفری و ۶ هزار پرونده خانواده برشمرد و افزود: در حال حاضر معاونین ارجاع در کنار فعالیت سامانه هوشمند، بر روند اجرای طرح نظارت میکنند تا نواقص احتمالی را احصا و برطرف کنند که به عنوان نمونه با مشاهده یکی از نواقص و پیشنهاد ارائه شده در این بازدید مقرر شد تا، موضوع پروندههای ویژه اطفال نیز به قابلیتهای سیستم افزوده شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با اشاره به اثرات مثبت توسعه پروندههای تمام الکترونیک گفت: در تیر ماه سال جاری حدود ۴ هزار و ۷۰۰ پرونده به صورت تمام الکترونیک به دادگاههای تجدید نظر ارجاع شد که با تلاش همکاران قضایی، بیش از ۸۰ درصد این پروندهها در همان ماه رسیدگی و مختومه گردید و برنامه مدیریت قضایی استان، توسعه این زیرساخت به تمامی واحدهای قضایی تابعه است.
شایان ذکر است از دی سال گذشته که نخستین واحد قضائی در تهران به ارجاع هوشمند مجهز گردیده تا سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵، مجموع ارجاعات هوشمند ثبتشده در سطح استان به ۱۲،۵۴۱ پرونده رسیده است و دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با ۷ هزار و ۶۴۴ ارجاع، مجتمع قضائی شهید بهشتی با ۳ هزار و ۹۹۵ ارجاع و سایر مجتمعهای قضائی و دادسراهای تهران نیز سهم خود را در این طرح ایفا کردهاند.
سید محمد شفیعی معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران نیز در مورد برنامههای آتی طرح ارجاع هوشمند پروندههای قضائی گفت: توسعه ارجاع هوشمند برای موضوعات حقوقی و کیفری در سطح شعب استان تهران و همچنین تشکیل پروندهها قضائی به صورت تمام الکترونیک در دستور کار است و پیشبینی میشود تا پایان سال میزان ارجاع هوشمند به ۵۰ درصد برسد.