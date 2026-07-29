در نخستین نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان کهک، اعتبارات سال ۱۴۰۵ به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان در حوزه‌های مختلف خدماتی و زیرساختی تصویب شد. در این جلسه مقرر شد اولویت اصلی در تخصیص منابع، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اجرای تعهدات مربوط به سفر ریاست‌جمهوری باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نخستین جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان کهک به ریاست آقای بافرانی، فرماندار شهرستان، و با حضور آقای رحمانی، دبیر کمیته و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، به همراه مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این نشست، مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار در قالب ۸ فصل کلیدی از جمله امور عمومی، انرژی، حمل‌ونقل، کشاورزی و منابع طبیعی، توسعه خدمات شهری و روستایی، آب و فاضلاب، بهداشت و گردشگری به تصویب رسید.

در ادامه این جلسه، بر ضرورت سرعت در اجرای طرح‌ها تأکید شد و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند در اولین فرصت نسبت به تبادل موافقت‌نامه‌ها اقدام کنند تا عملیات اجرایی بدون تأخیر آغاز شود.

همچنین، سیاست توزیع اعتبارات به گونه‌ای تدوین شد که اولویت نخست با طرح‌های خاتمه‌یافتنی سال ۱۴۰۵، مطالبات مردمی، تعهدات استانی ناشی از سفر ریاست‌جمهوری، طرح‌های نیمه‌تمام و در رتبه بعدی، طرح‌های مستمر باشد.