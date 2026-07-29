پخش زنده
امروز: -
فرماندار شهرستان فیروزکوه در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفهای، توسعه آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز بازار کار را یکی از پیششرطهای اصلی دستیابی به اشتغال پایدار در شهرستان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل زمانینژاد، فرماندار فیروزکوه، به مناسبت روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای از مرکز آموزش فنی و حرفهای این شهرستان بازدید کرد. وی در این بازدید با دیدار سرپرست مرکز، از کارگاههای آموزشی و امکانات موجود بازدید نموده و ظرفیتهای تجهیزاتی مرکز را مورد بررسی قرار داد.
فرماندار فیروزکوه در این بازدید بر ضرورت تقویت زیرساختهای مهارتآموزی و بهروزرسانی دورههای آموزشی متناسب با نیازهای واقعی بازار کار تأکید کرد. وی توسعه مهارتآموزی را الزامی برای ایجاد اشتغال پایدار دانست و خواستار تقویت همکاریهای میان دستگاههای اجرایی و مرکز فنی و حرفهای شد تا پاسخگویی به نیازهای بازار کار و توانمندسازی نیروی انسانی شهرستان به طور موثرتری صورت گیرد.
در پایان این بازدید، بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیت کارگاههای آموزشی و گسترش دورههای مهارتمحور جهت افزایش فرصتهای شغلی برای جوانان و متقاضیان کار در شهرستان فیروزکوه تأکید شد.