همایش فرصت‌های همکاری اقتصادی با افغانستان در شرایط جدید با حضور مسئولان اتاق‌های بازرگانی، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی ایران و افغانستان در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در این همایش با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صادراتی استان، گفت: افغانستان یکی از بازار‌های مهم منطقه برای تولیدات ایران، به‌ویژه استان البرز است و اشتراکات فرهنگی و زبانی، بازار مصرف مناسب و توانمندی‌های تولیدی و صنعتی البرز، زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی را فراهم کرده است.

پرهام رضایی افزود: در این نشست، ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان و دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان برای توسعه صادرات بررسی شد و مقرر شد با برگزاری کارگاه‌های تخصصی و نشست‌های B۲B، زمینه شکل‌گیری همکاری‌های عملیاتی میان تجار دو کشور فراهم شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز با تأکید بر فراهم بودن شرایط برای گسترش روابط اقتصادی، اظهار داشت: امروز فرصت‌های سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات با افغانستان بیش از هر زمان دیگری فراهم است و ثبات نسبی، امنیت و سیاست‌های تشویقی این کشور، بستر مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده است.

محمود سیادت با اشاره به توانمندی‌های استان البرز در تولید دارو، صنایع غذایی و ماشین‌آلات صنعتی، گفت: افغانستان به این محصولات نیاز جدی دارد و توسعه تبادل هیئت‌های تجاری، برگزاری نشست‌های تخصصی و ایجاد شعبه اتاق مشترک ایران و افغانستان در البرز می‌تواند به افزایش همکاری‌های اقتصادی کمک کند.

در ادامه این همایش، کمال‌الدین توحید، رئیس اتاق مشترک افغانستان و ایران، هدف از حضور در البرز را معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری افغانستان به فعالان اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: بخش‌های معدن، کشاورزی، صنایع غذایی و دارو از مهم‌ترین حوزه‌های مستعد همکاری میان دو کشور هستند و فعالان اقتصادی البرز می‌توانند علاوه بر تجارت، در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری نیز انجام دهند.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی نیز با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان برای حضور در بازار افغانستان گفت:این استان به‌ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی و تولید کالا‌های صنعتی از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است و بازار ۴۰ میلیون نفری افغانستان فرصت مناسبی برای توسعه صادرات و فعالیت بخش خصوصی به شمار می‌رود.

خامه‌زر با بیان اینکه نگرانی‌های گذشته درباره امنیت افغانستان تا حد زیادی برطرف شده است، افزود: تجار ایرانی می‌توانند با استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک، سفارتخانه‌ها و تجربه استان‌های مرزی، با اطمینان بیشتری وارد بازار افغانستان شوند و همچنین انتقال وجوه تجاری نیز با سازوکار‌های موجود قابل انجام است.

شایان ذکر است در پایان این همایش شرکت‌کنندگان بر تداوم برگزاری نشست‌های تخصصی، تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی دو کشور و استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای افزایش صادرات، سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان تأکید کردند.