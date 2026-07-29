مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه از برگزاری ۵ دوره آموزشی تخصصی گیوه بافی از ابتدای فصل تابستان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه با اشاره به پیشینه تاریخی تولید پای‌پوش در بشرویه گفت: مستندات تاریخی نشان می‌دهد که از دوران صفوی تا پهلوی، دو گونه پای‌پوش سنتی در این منطقه تولید می‌شده است.

سلیمانی رباطی افزود: گونه نخست پوزار که با محوریت چرم در مدل‌های ساق‌دار، بی‌ساق و گالش تولید می‌شد و دیگری گیوه کلاش که با بهره‌گیری از نخ‌های ریسیده شده به عنوان روپوش کفش و کف‌های قالبی فشرده از پارچه و نخ به عنوان کفی به بازار عرضه می‌شد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه با بیان اینکه در سه سال اخیر با رویکرد استانداردسازی و نهادینه کردن این هنر، تحول چشمگیری در تولید گیوه بشرویه رخ داده است، افزود: هم اکنون این محصول با تلفیق مدل‌های روواربافی و کلاش و با استفاده از هنر‌های رودوزی (آرایه‌های تزئینی)، متناسب با سلیقه مشتری در قالب فعالیت‌های انفرادی و کارگاهی تولید می‌شود.

سلیمانی رباطی با اشاره به جایگاه ملی گیوه بشرویه افزود: اکنون دو کارگاه تخصصی روارباف فعال بوده و ۱۵۰ نفر به‌طور مستقیم در این رشته مشغول به کار هستند.

به گفته وی استقبال از این هنر به حدی است که گیوه بشرویه به واسطه ترکیب مدل‌های سنتی و مدرن، در سطح کشور جایگاه ویژه‌ای یافته است.

سلیمانی رباطی افزود: علاوه بر گیوه بافی، رشته‌های نساجی سنتی نظیر کَرباس و بَرَک نیز به دلیل کاربردی بودن و اقبال عمومی، به رشته‌های عام‌پسند در حوزه مشاغل خانگی تبدیل شده‌اند.

به گفته وی در این رابطه از ابتدای تابستان سال جاری، ۳ دوره آموزشی در بخش مرکزی و ۲ دوره در بخش ارسک با حضور ۷۰ هنرجو برگزار شده است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان گفت: پس از پایان دوره‌های آموزشی، هنرجویانی که دارای اهلیت، مهارت لازم و علاقه به تولید مستمر باشند، برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود معرفی می‌شوند.