اعزام ۱۱۰ زائر البرزی به پیاده روی اربعین حسینی
همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، نخستین کاروان اعزامی از امامزاده حسن (ع) کرج با حضور ۱۱۰ زائر در قالب چهار دستگاه اتوبوس، سفر معنوی خود را به مقصد کربلای معلی و پیادهروی بزرگ اربعین آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، شور و شوق زیارت سیدالشهدا (ع) بار دیگر در کرج طنینانداز شد و ۱۱۰ نفر از عاشقان اهلبیت (ع) در قالب چهار دستگاه اتوبوس، از امامزاده حسن (ع) این شهر راهی کربلای معلی شدند تا در بزرگترین اجتماع معنوی جهان اسلام حضور یابند.
زائران پیش از حرکت، با بدرقه خانوادهها و قرائت دعای سفر، مسیر خود را آغاز کردند؛ سفری که برای بسیاری از آنان، تنها یک جابهجایی جغرافیایی نیست، بلکه فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای عاشورا و حضور در مسیر عشق و ایثار است.
به گفته مسئولان کاروان، این زائران پس از عبور از مرز، به جمع میلیونها عاشق حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهند پیوست و مسیر پیادهروی نجف تا کربلا را همراه با زائرانی از کشورهای مختلف طی خواهند کرد.
شرکتکنندگان در این کاروان، با اشاره به حال و هوای معنوی اربعین، مهمترین انگیزه خود از این سفر را عرض ارادت به ساحت امام حسین (ع)، دعا برای سلامتی و عزت مردم ایران و بهرهمندی از فضای کمنظیر همدلی و اخوت در مسیر پیادهروی عنوان کردند.
پیادهروی اربعین، هر سال با حضور میلیونها زائر از سراسر جهان برگزار میشود و به عنوان بزرگترین اجتماع مذهبی جهان، جلوهای از وحدت، همبستگی و دلدادگی شیعیان و دوستداران اهلبیت (ع) را به نمایش میگذارد.
حرکت این کاروان از کرج، آغاز سفری است که مقصد آن تنها کربلا نیست؛ بلکه مسیری برای تجدید پیمان با فرهنگ عاشورا، ایثار و آزادگی است؛ مسیری که هر سال دلهای مشتاق را از اقصی نقاط ایران و جهان به حرم سیدالشهدا (ع) پیوند میدهد.