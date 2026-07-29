به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهروز ساعی، سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان ایران، ۱۷ تکواندوکار را برای حضور در اردوی آماده‌سازی و شرکت در رقابت‌های پرزیدنت‌کاپ پاکستان، جهانی زنان چین و بازی‌های آسیایی ناگویا دعوت کرد.

نفرات دعوت‌شده به تفکیک اوزان به شرح زیر است:

وزن اول: ساینا کریمی و معصومه رنجبر

وزن دوم: مریم ملکوتی و مهلا مؤمن‌زاده

وزن سوم: شاپرک نجفی و ریحانه رحیمی

وزن چهارم: ناهید کیانی، آناهیتا رمضانی و هستی محمدی

وزن پنجم: نسترن ولی‌زاده و یلدا ولی‌نژاد

وزن ششم: ساغر مرادی و فرشته فتحی

وزن هفتم: الهام حقیقی و سارا صوفی

وزن هشتم: فاطمه احمدی و حنا زرین‌کمر

در مجموع هفده تکواندوکار در این مرحله به اردوی تیم ملی زنان دعوت شده‌اند تا زیر نظر کادر فنی، تمرینات آماده‌سازی خود را برای حضور در رقابت‌های پیش رو دنبال کنند.

هدایت تیم ملی تکواندو زنان ایران برعهده مهروز ساعی است. همچنین شیما خلیل ارجمندی به عنوان مربی و روشنک حسینی به عنوان سرپرست تیم ملی زنان را همراهی می‌کنند.

رقابت‌های پرزیدنت‌کاپ پاکستان ۲۶ تا ۳۰ مرداد برگزار خواهد شد.