آمادگی موکب شهدای شهرستان چرام برای خدمترسانی به زائران
موکب شهدای شهرستان چرام برای یازدهمین سال متوالی در شلمچه به زائران اربعین خدمترسانی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ پاسدار بهزاد عباسی آرند، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان چرام، گفت: این این موکب با بهرهگیری از حدود ۵۰ خادم، روزانه آماده توزیع ۵ هزار پرس ناهار و شام ۱۰ هزار میانوعده و همچنین صبحانه بهصورت نامحدود برای زائران عزیز است.
سرهنگ عباسی آرند با تقدیر از مشارکت مردم شهرستان چرام، بهویژه روستاییان و عشایر، افزود: جا دارد از همراهی ارزشمند مردم، بهخصوص روستاییان و عشایر بخش سرفاریاب، در اهدای گوشت گرم مورد نیاز این موکب قدردانی شود؛ چرا که با این مشارکت، روزانه برای وعدههای ناهار و شام از گوشت گرم قرمز و سفید در طبخ غذا استفاده میشود.
وی با بیان اینکه موکب شهدای شهرستان چرام در عمود شماره ۲۵۳ مستقر است، ادامه داد: این موکب تا حدود یک روز پس از اربعین نیز به خدمترسانی خود به زائران ادامه خواهد داد.
جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان چرام گفت: تمامی اقلام جمعآوریشده برای این موکب، مردمی بوده و در مجموع حدود ۲ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی طی روزهای اخیر در سطح شهرستان توسط خادمان این موکب جمعآوری شده است.
وی با قدردانی از همه خیران، خادمان و مردم ولایتمدار شهرستان چرام، تأکید کرد: این حضور و همدلی مردمی، جلوهای از عشق و ارادت خالصانه مردم این شهرستان به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا (ع) و زائران اربعین حسینی است.