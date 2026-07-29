به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ پاسدار بهزاد عباسی آرند، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان چرام، گفت: این این موکب با بهره‌گیری از حدود ۵۰ خادم، روزانه آماده توزیع ۵ هزار پرس ناهار و شام ۱۰ هزار میان‌وعده و همچنین صبحانه به‌صورت نامحدود برای زائران عزیز است.

سرهنگ عباسی آرند با تقدیر از مشارکت مردم شهرستان چرام، به‌ویژه روستاییان و عشایر، افزود: جا دارد از همراهی ارزشمند مردم، به‌خصوص روستاییان و عشایر بخش سرفاریاب، در اهدای گوشت گرم مورد نیاز این موکب قدردانی شود؛ چرا که با این مشارکت، روزانه برای وعده‌های ناهار و شام از گوشت گرم قرمز و سفید در طبخ غذا استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه موکب شهدای شهرستان چرام در عمود شماره ۲۵۳ مستقر است، ادامه داد: این موکب تا حدود یک روز پس از اربعین نیز به خدمت‌رسانی خود به زائران ادامه خواهد داد.

جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان چرام گفت: تمامی اقلام جمع‌آوری‌شده برای این موکب، مردمی بوده و در مجموع حدود ۲ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی طی روزهای اخیر در سطح شهرستان توسط خادمان این موکب جمع‌آوری شده است.