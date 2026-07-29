شهردار تهران گفت: انبار نفت در بافت شهری قرار گرفته و ادامه فعالیت آن صلاح نیست و مطالبه مردم انتقال انبارهای نفت شهران به محل دیگری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی درباره تعیین تکلیف انبار نفت شهران، گفت: شرایط انبار‌های نفت در شمال‌غرب، شمال‌شرق و جنوب تهران مربوط به زمانی است که تهران وسعت بسیار کمتری داشت و این تأسیسات خارج از محدوده شهری قرار گرفته بودند، اما امروز با توسعه شهر، این انبار‌ها در دل بافت شهری واقع شده‌اند و همین مسئله ضرورت اتخاذ تدابیر جدید و جدی را دوچندان کرده است.

وی گفت: مردم ساکن اطراف این انبار‌ها نسبت به ادامه فعالیت آنها نارضایتی دارند و مطالبه اصلی‌شان نیز این است که پرونده این انبار‌ها بسته شده و به محل دیگری منتقل شوند. این مطالبه، مطالبه‌ای قابل درک است و مدیریت شهری نیز آن را دنبال می‌کند.

شهردار تهران افزود: یکی از موضوعاتی که در دستور کار قرار دارد، ایجاد مسیر‌های دسترسی جدید است که پیش‌تر نیز درباره آن برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده بود تا بخشی از تردد‌ها و مسیر‌های مرتبط با این تأسیسات ساماندهی شود؛ این موضوع همچنان در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد:، اما پس از جنگ سال گذشته، شرایط این انبار‌ها تغییر کرد و میزان بار و ظرفیت آنها کاهش یافت به همین دلیل، خطری که در حادثه آتش‌سوزی انبار نفت شهران رخ داد، تا حد زیادی کاهش پیدا کرد، اما اصل موضوع همچنان تعیین تکلیف نهایی این مجموعه است.