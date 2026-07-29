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متخصص بیماریهای عفونی گفت: رعایت بهداشت دست همچنان یکی از مؤثرترین و در دسترسترین راهکارها برای جلوگیری از انتقال عفونتها محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رویا قاسمیان متخصص بیماریهای عفونی درباره رعایت اصول بهداشت و اهمیت این موضوع اظهار کرد: میکروبها پیش از کشف آنتیبیوتیکها، عامل بسیاری از بیماریها و مرگومیرها بودند. اگرچه آنتیبیوتیکها توانستند تحولی بزرگ در درمان بیماریهای عفونی ایجاد کنند، اما میکروبها به مرور زمان راههای مقابله با این داروها را پیدا کرده و با ایجاد مقاومت دارویی، بقای خود را حفظ کردهاند. امروزه گسترش میکروبهای مقاوم یا «ابر میکروبها» به یکی از چالشهای جدی نظام سلامت در سراسر جهان تبدیل شده است.
قاسمیان گفت: در چنین شرایطی، رعایت بهداشت دست همچنان یکی از مؤثرترین و در دسترسترین راهکارها برای جلوگیری از انتقال عفونتها محسوب میشود. بسیاری از آلودگیهای میکروبی با چشم قابل مشاهده نیستند و همین موضوع ممکن است باعث شود افراد تصور کنند دستهایشان تمیز است، در حالی که دستها میتوانند حامل انواع عوامل بیماریزا باشند.
متخصص بیماری های عفونی بیان کرد: یکی از موضوعات قابل توجه در این زمینه، استفاده از ناخنهای مصنوعی، ژلهای ناخن و برخی پوششهای طولانیمدت ناخن است. این موارد میتوانند زمینه تجمع و انتقال میکروبها را فراهم کنند. در محیطهای عمومی ممکن است این آلودگیها باعث انتقال بیماریهایی مانند عفونتهای گوارشی شوند، اما در محیطهای درمانی خطرات بسیار جدیتری به دنبال دارند.
در بیمارستانها، انتقال میکروبهای مقاوم از یک بیمار به بیمار دیگر میتواند موجب بروز عفونتهای بیمارستانی شود؛ عفونتهایی که درمان آنها دشوار، زمانبر و گاه با محدودیتهای جدی درمانی همراه است. به همین دلیل رعایت بهداشت دست نه تنها برای کارکنان حوزه سلامت، بلکه برای بیماران و همراهان آنان نیز اهمیت فراوانی دارد.
قاسمیان تاکید کرد: شستوشوی دست باید پیش و پس از تماس با بیمار انجام شود. همچنین پس از تماس با تخت بیمار، ملحفه، وسایل شخصی بیمار، تجهیزات پزشکی و حتی وسایلی مانند تلفن همراه که در محیطهای درمانی مورد استفاده قرار میگیرند، رعایت بهداشت دست ضروری است.
برای ضدعفونی دستها میتوان از آب و صابون یا محلولهای ضدعفونیکننده دست (هندراب) استفاده کرد. محلولهای هندراب از روشهای مطمئن و مؤثر برای کاهش آلودگی میکروبی هستند، اما توصیه میشود پس از چند نوبت استفاده، دستها حتماً با آب و صابون شسته شوند.
رعایت بهداشت دست اقدامی ساده، اما بسیار مؤثر در پیشگیری از انتقال عفونتها و کنترل میکروبهای مقاوم به درمان است. توجه به این اصل مهم میتواند نقش قابل توجهی در حفظ سلامت فردی و اجتماعی داشته باشد و از بروز بسیاری از عفونتهای قابل پیشگیری جلوگیری کند.