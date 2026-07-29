مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی از اصابت یک پرتابه دشمن به یک منطقه خالی از ابنیه و سکنه در جنوب استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی با اشاره به برخورد یک پرتابه دشمن به این استان، گفت: این پرتابه که به یک منطقه خالی از ابنیه و سکنه برخورد کرده هیچ تلفات جانی نداشته است.

حامد صفاری با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اثر این پرتابه دشمن که به منطقه‌ای در جنوب آذربایجان‌غربی اصابت کرده، هیچ تلفات جانی گزارش نشده است و تیم‌های بررسی در محل حاضر هستند.

وی از رسانه‌ها خواست تا اخبار رسمی را از مبادی رسمی دریافت و از دامن زدن به هرگونه شایعات که در برخی مواقع توسط دشمن القا می‌شود، به طور جدی خودداری کنند.