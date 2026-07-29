به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، هوشنگ هادیان پور با اشاره به نشست مشترک اعضای کمیسیون کشاورزی با مسئولان دولتی، گفت: کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک کشاورزی تشکیل شده است تا چالش امهال وام‌های کشاورزان را که به علت فشار‌های بازپرداخت اقساط ایجاد شده، به صورت فوری بررسی کنند.

وی افزود: هم اکنون گندمکاران با کمبود نقدینگی شدید مواجه‌اند. از ۳۳۰ همت ارزش گندم خریداری شده (معادل ۶.۸ میلیون تن)، تاکنون ۱۱۰ همت پرداخت شده است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تأکید کرد: بر اساس توافق با سازمان برنامه و بودجه، میزان پرداخت‌ها تا ۲۲ مردادماه به ۲۱۰ همت افزایش می‌یابد؛ هرچند پس از این مرحله همچنان ۱۲۰ همت از مطالبات باقی می‌ماند.

هادیان پور با هشدار نسبت به ورود دلالان به بازار گندم به علت فروش نقدگونه محصولات به دست کشاورزانِ نیازمند، افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند انگیزه کشاورزان را برای کشت پاییزه کاهش داده و امنیت غذایی کشور را در سال زراعی آینده با تهدید جدی مواجه کند.

وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای ساماندهی زنجیره گندم، آرد و نان خبر داد.