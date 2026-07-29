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فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت: با بازگشت زائران از عراق حدود ۳۰ درصد پارکینگهای مهران خالی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار محمد شرفی، فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت: سه میلیون و ۳۰۰ هزار زائر اربعین از مرزهای ۶ گانه با کشور عراق خارج شده است که از این میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مربوط به مرز مهران بوده است.
وی با بیان اینکه تا کنون یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از سفر اربعین حسینی از مرزهای ۶ گانه به کشور برگشتهاند.تصریح کرد: پیش بینی میشود که طی سه روز آینده بیشتر زوار از طریق مرزهای ۶ گانه بویژه مرز مهران به کشور بازگردند.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با اشاره به بازدید از پارکینگهای مهران، گفت: به طور تقریبی روزانه حدود ۴ هزار خودرو از پارکینگهای مهران خارج و یک هزار خودرو وارد میشود نزدیک به ۳۰ درصد پارکینگها خالی شده است.
وی گفت: ناوگان اتوبوسی بین شهری نیز در پایانه مسافری برکت (شهید رئیسی) برای جا به جایی زوار به مقاصد خود در استانهای مختلف کشور آماده است.
سردار شرفی با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد زوار با خودرو های شخصی به مرز مهران مراجعه کردهاند، افزود: توصیه میشود که زوار در برگشت حتما قبل از حرکت و رانندگی از سلامتی و ایمنی خودروی خود اطمنیان حاصل کنند و بعد از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا ادامه داد: رانندگان و زوار عزیز در مسیر هم در موقفگاههایی که آماده شده است، استراحت کنند تا به سلامتی به مقاصد خود برسند و از هر گونه حوادث ترافیکی جلوگیری شود.