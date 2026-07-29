رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و قرآنی در موکب‌های اربعین ۱۴۰۵ با عنوان «قرار طلوع» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام سیدناصرالدین نوری‌زاده رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت عظیم اربعین برای ترویج معارف قرآن کریم گفت: مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف با هدف پیوند دادن فضای معنوی اربعین با آموزه‌های قرآنی، بسته‌ای از برنامه‌های متنوع را برای اجرا در موکب‌ها تدارک دیده است تا زائران حسینی در مسیر عشق و زیارت، بیش از پیش با کلام وحی مأنوس شوند.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف افزود: از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، برگزاری جمع‌خوانی روزانه سوره مبارکه فتح پس از نماز مغرب و عشاء به نیت پیروزی جبهه مقاومت، برپایی جلسات تصحیح قرائت نماز و تلاوت یک صفحه‌ای قرآن کریم و همچنین اجرای طرح ختم قرآن با اهدای ثواب به روح مطهر رهبر و قائد شهید و شهدای بیت شریف ایشان و ارواح طیبه شهدای عزیز و زائران اباعبدالله الحسین (ع) است.

حجت‌الاسلام نوری‌زاده با تأکید بر توجه ویژه به نسل نو در این برنامه‌ها تصریح کرد: یکی از بخش‌های مهم طرح «قرار طلوع»، برگزاری برنامه‌های قرآنی و فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان است. در این بخش، مسابقات متنوعی با محور حفظ سوره‌های کوچک، دعا‌ها و آیه‌الکرسی پیش‌بینی شده و برای برگزیدگان نیز جوایز ارزنده‌ای در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: هدف ما این است که کودکان و نوجوانان نیز در فضای نورانی اربعین، سهمی فعال و اثرگذار داشته باشند و از همان سنین پایین با مفاهیم قرآنی و فرهنگ اهل‌بیت (ع) انس بگیرند.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف همچنین با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای استقرار قاریان و مبلغان قرآنی در موکب‌های منتخب گفت: با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تلاش کرده‌ایم بستر لازم برای اجرای منظم و اثرگذار این برنامه‌ها فراهم شود و موکب‌ها به پایگاه‌هایی برای تلاوت، آموزش و ترویج معارف قرآن کریم تبدیل شوند.

حجت‌الاسلام نوری‌زاده در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در پویش‌های حمایتی سازمان اوقاف، گفت: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق درگاه‌های اعلام‌شده، در طرح‌های وقف و حمایت از برنامه‌های قرآنی و جبهه مقاومت مشارکت داشته باشند.

به گفته وی، برنامه‌های قرآنی اربعین ۱۴۰۵ با محوریت «قرار طلوع» در مسیر خدمت‌رسانی فرهنگی به زائران حسینی اجرا خواهد شد تا جلوه‌ای از پیوند میان زیارت اربعین و معارف نورانی قرآن کریم به نمایش گذاشته شود.