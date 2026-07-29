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در راستای صیانت از سرمایههای ملی و تضمین تداوم خدمات در شرایط بحرانی، کمیته پدافند غیرعامل دادگستری استان قم با هدف ارتقای آمادگی، مصونسازی زیرساختها و توسعه امنیت سایبری، تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در جلسه کمیته پدافند غیرعامل دادگستری استان به ریاست حجت الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان قم، راهکارهای ارتقای آمادگی، مصونسازی و افزایش پایداری زیرساختهای قضایی و اداری استان، توسعه امنیت سایبری، تداوم خدمات و اجرای الزامات پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفت.
آقای مهدی متقیان، مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم، بر مسئولیت قانونی تمامی دستگاههای اجرایی در اجرای الزامات پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: هدف اصلی از اجرای این قانون، کاهش آسیبپذیری، افزایش تابآوری، حفظ کارکردهای اساسی و تداوم خدمترسانی دستگاهها در برابر انواع تهدیدات و مخاطرات است.
وی با تشریح ساختار شورای پدافند غیرعامل استان، وظایف و اختیارات شورا، کمیتهها و کارگروههای تخصصی را تبیین کرد و افزود: کارگروههای تخصصی شورای پدافند غیرعامل با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، مسئول شناسایی و ارزیابی تهدیدات، احصای آسیبپذیریها، تدوین برنامههای مصونسازی، نظارت بر اجرای الزامات قانونی و ارائه راهکارهای تخصصی در حوزههای مختلف است و نقش مهمی در ارتقای آمادگی و پایداری استان ایفا میکنند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان، توسعه امنیت سایبری، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و حساس، تدوین برنامههای تداوم کارکرد، آموزش مستمر مدیران و کارکنان، برگزاری مانورهای تخصصی و ارزیابی مستمر مخاطرات را از مهمترین الزامات دستگاه قضایی برشمرد و بر همکاری مستمر دادگستری با اداره کل پدافند غیرعامل استان در اجرای مصوبات شورای پدافند غیرعامل تأکید کرد.
در ادامه، رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در صیانت از سرمایههای ملی و استمرار خدمترسانی به مردم، اجرای دقیق تکالیف قانونی، تقویت هماهنگی بینبخشی و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی اداره کل پدافند غیرعامل استان تاکید کرد.
در پایان این جلسه، مقرر شد کمیته پدافند غیرعامل دادگستری استان با تشکیل کارگروههای تخصصی، برنامه اجرایی مصونسازی و افزایش پایداری زیرساختهای قضایی را در چارچوب سیاستها، قوانین و مصوبات شورای پدافند غیرعامل استان تدوین، اجرا و بهصورت مستمر پایش کند.