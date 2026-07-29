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موز رقم کاواندیش G۹ در سه برکه ایزدخواست شهرستان زرین دشت برای نخستین با به صورت آزمایشی تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زریندشت گفت: برای نخستین بار امسال در شهرک گلخانهای سه برکه بخش ایزدخواست این شهرستان موز رقم کاواندیش G۹ در سه واحد گلخانهای هر کدام به مساحت پنج هزار مترمربع تولید شد.
مهدی یوسفی با بیان اینکه در هر گلخانه حدود هزار و ۲۰۰ نهال موز کاشته شده است، افزود: در سال نخست از هر پایه حدود ۳۰ کیلوگرم محصول انتظار میرود که عملکرد هر واحد را به ۳۵ تن و مجموع سه واحد را به بیش از ۱۰۰ تن میرساند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت بیان کرد: تولید گلخانهای موز گامی مؤثر برای افزایش بهرهوری آب، تنوع بخشی به تولیدات کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات است که با توسعه این روش و تکمیل دورههای رشدی زمینه اشتغال پایدار و خودکفایی نسبی در تولید این میوه راهبُردی فراهم میکند.