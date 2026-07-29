مسابقات والیبال ساحلی «قهرمان زمین» با حضور ۱۰ تیم در دو گروه زنان و مردان به میزبانی کیش آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی «قهرمان زمین» ابتکار جدیدی از فدراسیون جهانی والیبال است که نخستین بار به صورت رسمی به میزبانی هیئت والیبال منطقه آزاد کیش با حضور ۱۰ تیم در دو بخش مردان و زنان (پنج تیم در هر گروه جنسیتی) برگزار می‌شود.

این مسابقات که از امروز (چهارشنبه هفتم مرداد) آغاز شده است، به مدت دو روز و در ۳ مرحله برگزار می‌شود که هر مرحله تا ۲۱ امتیاز ادامه دارد و قوانین داوری مطابق مقررات والیبال ساحلی است.

مسابقات والیبال ساحلی «قهرمان زمین» از ساعت ۱۹ امروز در زمین‌های ساحلی پلاژ مردان کیش شروع می‌شود.