به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن اطلاعیه اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی با موضوع تغییر زمان برگزاری آزمون‌های مهارتی هفته دوم مرداد بدین شرح است: با عنایت به هماهنگی‌های به عمل آمده و مصادف شدن هفته دوم مرداد ماه با ایام اربعین حسینی، تاریخ برگزاری آزمون‌هایی که در بازه زمانی ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ لغایت ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ برنامه‌ریزی شده بود، به هفته آخر مرداد ماه (۱۴۰۵/۰۵/۲۴ لغایت ۱۴۰۵/۰۵/۲۸) موکول شد.

از همه داوطلبان محترم درخواست می‌شود برای اطلاع از تاریخ، ساعت و مکان دقیق برگزاری آزمون خود، صرفاً به اطلاعات درج شده بر روی کارت ورود به جلسه مراجعه نمایند. تاریخ و ساعت اعلام‌شده در کارت، ملاک قطعی حضور در جلسه آزمون خواهد بود.

هماهنگی‌های لازم با روسای محترم مراکز و مدیران آموزشگاه‌های سطح شهرستان اراک برای اطلاع‌رسانی تکمیلی صورت پذیرفته است، اما داوطلبان عزیز می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه، نسبت به دریافت کارت خود اقدام و از زمان دقیق آزمون مطلع شوند.