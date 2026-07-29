فرمانده انتظامی شهرستان ملارد از شناسایی و دستگیری یک متهم در عملیاتی غافلگیرانه خبر داد که منجر به کشف ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در مخفیگاه وی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کیانوش نورمحمدی در تشریح کشف ۳۰ کیلوگرم تریاک و دستگیری متهم اظهارداشت: در پی اعلام خبری مبنی بر فعالیت یک نفر در امر توزیع مواد مخدر در شهرستان ملارد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ملارد با انجام اقدامات فنی مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز، موفق به شناسایی هویت و مخفیگاه متهم در شهرستان ملارد شده و با هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه ضمن دستگیری متهم، در بازرسی از مخفیگاه وی، ۳۰ کیلوگرم تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد در پایان با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد، از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت در زمینه توزیع موادمخدر، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.