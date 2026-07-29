به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید علی لاهوتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با اشاره به اینکه از ۳ روز پیش کار پرداخت یارانه کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان آغاز شده است گفت: تاکنون یارانه ۲۱ نفر از کشاورزان استان به مبلغ ۸۵ میلیون تومان از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به‌صورت مستقیم به حساب آنان واریز شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان افزود: کشاورزانی که از هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ اقدام به خرید کودهای فسفاته و پتاسه کرده‌اند، مشمول دریافت این یارانه می شوند.

وی ادامه داد: ۷۵ عامل توزیع در استان به کشاورزان خدمات ارایه می دهند.

لاهوتی از کشاورزان خواست برای بهره‌مندی از این حمایت، با مراجعه به کارگزاران فروش، مراکز خدمات جهاد کشاورزی یا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، شماره شبای خود را در سامانه پایش ثبت کنند.

همچنین کشاورزان میتوانند به شماره ۳۳۳۳۴۱۴۰ تماس و از نحوه خدمات دهی در این زمینه آگاه شوند.