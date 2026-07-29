امروز (۷ مرداد ۱۴۰۵) در تالار صنعتی بورس کالای ایران بیش از ۹۲ هزار تن انواع محصولات فولادی شامل میلگرد، ورق گرم، ورق سرد B و ورق قلع‌اندود برای تامین مواد اولیه صنایع ساختمانی و تولیدی کشور و تقویت زنجیره ارزش فولاد عرضه شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بورس کالای ایران امروز میزبان عرضه چهار گروه از محصولات کلیدی فولادی بود که نقش تعیین‌کننده‌ای در تعادل‌بخشی به بازار سرمایه و پاسخگویی به تقاضای تولیدکنندگان زنجیره پایین‌دستی ایفا خواهد کرد.

بر اساس اطلاعیه رسمی عرضه، بخش عمده سبد عرضه امروز به محصولات ساختمانی اختصاص داشت؛ به طوری که ۷۴ هزار و ۶۱۵ تن میلگرد با قیمت پایه ۶۱۰ هزار و ۱۶۱ ریال در دسترس خریداران و متقاضیان قرار گرفت تا نیاز طرح‌های عمرانی و ساخت‌وساز کشور را پوشش دهد.

در بخش محصولات تخت فولادی، تالار صنعتی شاهد عرضه‌های متنوعی بود و ۱۱ هزار و ۸۰۰ تن ورق گرم با قیمت پایه ۸۳۵ هزار و ۶۹۰ ریال عرضه شد.

همچنین، ۴ هزار تن ورق سرد B با قیمت پایه یک میلیون و ۴۶ هزار و ۵۵۳ ریال در تابلوی عرضه قرار گرفت. سبد عرضه‌های امروز با ارائه ۲ هزار تن ورق قلع‌اندود به قیمت پایه ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۲۹۴ ریال تکمیل شد تا صنایع بسته‌بندی و قوطی‌سازی نیز سهم مناسبی از تامین بازار داشته باشند.