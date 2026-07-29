به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، ظهر امروز در جلسه کارگروه احیای تالاب بین‌المللی انزلی در سالن شهید انصاری استانداری گیلان، ورود فاضلاب، پسماند، رسوبات و آلاینده‌ها از حوضه آبریز را از عوامل اصلی وضعیت کنونی تالاب بیندالمللی انزلی دانست و گفت: تا زمانی که منشأ ورود آلاینده‌ها کنترل نشود، اقداماتی مانند لایروبی و حذف گیاهان مهاجم به تنهایی نمی‌تواند به احیای پایدار تالاب منجر شود.

احمدرضا لاهیجان‌زاده با استقبال از رویکرد استانداری گیلان برای تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی، تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست آمادگی دارد با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، برنامه احیای تالاب انزلی را با تعیین اولویت‌ها، زمان‌بندی پروژه‌ها و برآورد اعتبارات مورد نیاز، برای پیگیری در سطح ملی نهایی کند.

وی گفت: اعتبارات اختصاص یافته برای تالاب‌های کشور ۲ هزار و ۷۰ میلیارد ریال است که از این میزان، حدود هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال یعنی معادل نیمی از آن برای تالاب انزلی اختصاص یافته است.

استاندار گیلان: سند نجات تالاب انزلی تدوین می‌شود/ برنامه دستگاه‌ها برای پیگیری ملی و سفر رئیس‌جمهور آماده شود

استاندار گیلان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت عبور از اقدامات مقطعی و حرکت به سمت برنامه‌ای جامع، عملیاتی و زمان‌بندی‌شده برای احیای تالاب بین‌المللی انزلی، از دستگاه‌های اجرایی خواست ظرف یک هفته برنامه‌های اجرایی، نیاز‌های اعتباری و مطالبات خود را ارائه کنند تا سند جامع احیای این زیست‌بوم ارزشمند برای پیگیری در سطح دولت و طرح در سفر رئیس‌جمهور به گیلان آماده شود.

هادی حق‌شناس، با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راهی روشن برای نجات این تالاب بین المللی، گفت: احیای تالاب انزلی نیازمند برنامه‌ای جامع، هماهنگ، دارای زمان‌بندی مشخص و مبتنی بر اقدامات اجرایی است.

وی با بیان اینکه مسیر‌های اصلی احیای تالاب انزلی مشخص شده است، افزود: برنامه نهایی باید شامل پروژه‌های اولویت‌دار، دستگاه‌های مسئول، منابع مورد نیاز، زمان اجرای طرح‌ها و شاخص‌های ارزیابی باشد تا بتوان آن را به عنوان یک سند اجرایی در سطح ملی پیگیری کرد.

استاندار گیلان، ورود فاضلاب‌های شهری، روستایی و صنعتی را یکی از مهم‌ترین تهدید‌های تالاب انزلی دانست و تصریح کرد: توسعه شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، تکمیل زیرساخت‌های تصفیه‌خانه‌ای، مدیریت اصولی پسماند، ساماندهی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود، کنترل رسوبات، لایروبی و اقدامات حفاظتی باید در قالب یک برنامه واحد و هماهنگ دنبال شود.

حق‌شناس با اشاره به نقش جریان‌های آبی در حفظ حیات تالاب، افزود: کاهش ورودی آب، روند رسوب‌گذاری و خشک شدن بخش‌هایی از تالاب را تشدید کرده است و در کنار کنترل آلاینده‌ها باید موضوع تأمین و حفظ جریان‌های ورودی آب نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی عملکرد برنامه‌های گذشته احیای تالاب انزلی، گفت: ادامه مسیر‌های قبلی بدون آسیب‌شناسی و تعیین اقدامات عملیاتی، نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت و برنامه جدید باید بر اساس واقعیت‌های موجود، ظرفیت‌های اجرایی و اولویت‌های محیط‌زیستی تدوین شود.

استاندار گیلان با اشاره به آسیب‌های وارد شده به زیست‌بوم تالاب انزلی، گفت: این تالاب یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی استان و کشور است و کاهش زیستگاه‌های آب شیرین و آسیب به محل‌های تکثیر طبیعی ماهیان، ضرورت اقدام فوری و جدی برای احیای آن را دوچندان کرده است.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی برای احیای تالاب انزلی، افزود: دستگاه‌های اجرایی شامل حفاظت محیط زیست، آب و فاضلاب، آب منطقه‌ای، شیلات، جهاد کشاورزی، بنادر و دریانوردی، سازمان زمین‌شناسی و تشکل‌های مردمی ظرف یک هفته برنامه‌های اجرایی، نیاز‌های اعتباری و مطالبات خود را ارائه کنند تا سند جامع احیای تالاب برای پیگیری در دولت و سفر رئیس‌جمهور به گیلان آماده شود.

وی همچنین بر تشکیل دبیرخانه‌ای فعال برای پیگیری مستمر مصوبات کارگروه تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان دستگاه‌ها و اجرای دقیق برنامه‌ها، شرط اصلی تسریع در روند احیای تالاب بین‌المللی انزلی است.

استاندار همچنین گفت: گیلان دارای بیش از ۳۰ هزار هکتار پهنه تالابی است که افزون بر ۲۴ هزار هکتار آن، ۸۰ درصد در قالب سه تالاب (انزلی، امیرکلایه و بوجاق) تحت عنوان کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان نیز در این نشست با اشاره به وضعیت تالاب بین المللی انزلی گفت: این تالاب اکنون در شرایطی مهم، حساس و آسیب پذیر قرار دارد و اجرای برنامه‌های احیایی و جلوگیری از تشدید آسیب‌ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

فرهاد حسینی طایفه افزود: از سال ۱۳۹۹، برنامه‌ای هفت‌ساله برای احیای تالاب انزلی تدوین و اجرای آن آغاز شده است تا روند تخریب این اکوسیستم ارزشمند متوقف و شرایط آن بهبود یابد.

وی با بیان اینکه تالاب بین‌المللی انزلی ۱۹ هزار و ۴۸۵ هکتار وسعت دارد، افزود: سه پناهگاه حیات وحش و یک منطقه حفاظت شده در مجموعه این تالاب قرار دارد و حوضه آبخیز آن نیز حدود ۳۶۰ هزار هکتار وسعت دارد و آب ۱۰ رودخانه اصلی و ۳۰ کانال و زهکش وارد تالاب می‌شود و هر سال بیش از ۱۰۰ هزار پرنده آبزی برای زمستان‌گذرانی به این تالاب مهاجرت می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به جایگاه بین‌المللی تالاب انزلی تصریح کرد: این تالاب در سال ۱۳۵۴ به عنوان تالاب بین‌المللی معرفی شد و در سال ۱۹۹۳ نیز به دلیل مخاطرات و تهدید‌های موجود، در فهرست مونترو، شامل تالاب‌های در معرض خطر، قرار گرفت.

حسینی طایفه افزود: حوضه آبخیز تالاب انزلی هفت شهرستان انزلی، رشت، شفت، ماسال، فومن، صومعه‌سرا و خمام را دربر می‌گیرد و شامل ۱۳ شهر و ۷۶۸ روستا است.

وی مهم‌ترین تهدید‌های تالاب انزلی را کاهش سطح تراز آب دریای خزر به میزان حدود ۲.۵ تا ۳ متر نسبت به سه دهه گذشته، ورود فاضلاب‌های شهری، صنعتی و روستایی، ورود سالانه حدود ۸۰۰ هزار مترمکعب رسوب از برخی رودخانه‌های منتهی به تالاب، ورود زه‌آب‌های کشاورزی، تخلیه انواع پسماند، گسترش گونه‌های مهاجم گیاهی و جانوری، تصرف و تغییر کاربری اراضی، احداث موج‌شکن و وقوع حریق‌های عمدی عنوان کرد و بر ضرورت توجه جدی و اقدام هماهنگ دستگاه‌های مسئول برای حفاظت و احیای این تالاب ارزشمند تأکید کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان همچنین با بیان اینکه در سال‌های گذشته مقابله مکانیکی و فیزیکی برای جمع آوری گیاه مهاجم سنبل آبی داشتیم، افزود: برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای حفاظت از تالاب انزلی تخصیص داشته شد.

همچنین در این نشست برخی از اعضای این کارگروه عملکرد‌ها و نکته نظرات خود را برای احیای تالاب بین المللی انزلی بیان کردند.