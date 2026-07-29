ستاد اربعین به زائران توصیه کرد برای خروج مرز‌های باشماق و تمرچین را انتخاب کنند.

مرز‌های باشماق و تمرچین را برای سفر به عراق انتخاب کنید

مرز‌های باشماق و تمرچین را برای سفر به عراق انتخاب کنید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ستاد اربعین در اطلاعیه شماره نهم اعلام کرد:

۱- با توجه به تقاضای بالای هموطنان برای شرکت در مراسم اربعین حسینی، زائرین گرامی حتی‌المقدور از خودرو شخصی استفاده کنند.

۲- با اتخاذ تمهیدات و پیش‌بینی قبلی، پارکینگ‌های مرز‌های اربعینی همچنان دارای ظرفیت لازم برای پذیرش خودرو‌های زائرین عزیز است.

۳- توصیه می‌شود زائران عزیز، عبور از مرز‌های باشماق و تمرچین را در برنامه‌های خود قرار دهند؛ این مرز‌ها بعلت شرایط اقلیمی (خنکی هوا) و نبود ازدحام جمعیت از وضعیت مناسبی برای خروج زائرین برخوردار است.

۴- برابر تمهیدات صورت گرفته، انتقال زائرین از شهر ارومیه به پیرانشهر و مرز تمرچین بصورت رایگان است.

۵- طبق توافقات صورت پذیرفته با اقلیم کردستان کشور عراق، جابجایی زائران از مرز تمرچین تا شهر اربیل و بالعکس توسط ناوگان حمل و نقل عراقی به صورت رایگان است.

۶- زوار گرامی برای بازگشت به مرز تمرچین به پارکینگ تعبیه شده در عمود ۵۷ مسیر کربلا به بغداد مراجعه نمایند. مواکب برای رفاه حال زائرین و پذیرایی از ایشان در محل این پارکینگ مستقر هستند.

۷- جدول نرخ‌های مصوب وزارت راه و شهرسازی درخصوص بلیط اتوبوس‌های ویژه‌ی جابجایی زائران به پایانه‌های مرزی در کانال اطلاع‌رسانی ستاد مرکزی اربعین بارگذاری شده است، جهت اطلاع دقیق به آدرس setadarbaeen_ir@ در پیام رسان‌های داخلی مراجعه کنید.

زائران عزیز در صورت داشتن سوال، ابهام یا شکایات با شماره (۱۴۱) سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور تماس بگیرند.