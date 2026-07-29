به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عباس‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران، به همراه مسئول بازرسی این اداره، در نشستی با سیده عاطفه جمالی، بخشدار مرکزی پردیس، به بررسی مسائل زیست‌محیطی روستاهای این منطقه پرداخت. در این جلسه، محورهای اصلی گفتگو بر راهکارهای صیانت از منابع طبیعی و ضرورت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای متمرکز بود.



در ادامه این برنامه، هیئت حاضر با بازدید از اراضی روستای واصفجان، روند اجرای طرح تأمین زمین برای مسکن محرومان و جوانی جمعیت را مورد ارزیابی قرار دادند. در این بازدید، موانعی همچون فرآیند تغییر کاربری اراضی مرتعی به مسکونی و چالش‌های مربوط به حریم‌ها و مسیل‌های آب بررسی شد. در همین راستا مقرر گردید کارشناسان اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست و شرکت آب منطقه‌ای در بازدیدی مشترک، راهکارهای قانونی لازم را برای رفع موانع و تسریع در تعیین تکلیف این پروژه ارائه دهند.



سیده عاطفه جمالی، بخشدار مرکزی پردیس، با تأکید بر اهمیت تسریع در رفع موانع قانونی، اظهار داشت: «توسعه متوازن روستاها و تأمین مسکن اقشار واجد شرایط در کنار صیانت از محیط‌زیست، اهدافی مکمل هستند که تنها از طریق هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول قابل تحقق خواهند بود.

