

علی برابری در مصاحبه اختصاصی با گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ با تأکید بر کاهش مداخله دولت و تحریک بازار به نفع کشاورز، اعلام کرد که سازمان تعاونی روستایی کشور تاکنون موفق به خرید ۸۰ هزار تن دانه روغنی (شامل ۷۸ هزار تن کلزا و حدود ۲ هزار تن کاملینا) شده است.

وی تأکید کرد که این رویکرد نه‌تنها باعث افزایش سطح زیرکشت و تولید شده، بلکه با ایجاد ارتباط مستقیم میان مزارع و صنایع تبدیلی، شکاف قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را به حداقل رسانده است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: برخلاف «خرید تضمینی» که بر پایه دستورات دولتی است، در «خرید توافقی» نقش‌آفرینی فعال‌تر تعاونی‌ها در مذاکره با صنایع مطرح است.

وی افزود: «ما با نشستن پای میز مذاکره با صنایع، محصول را به شکلی توافقی از کشاورز خریده و مستقیماً به صنایع تحویل می‌دهیم. این روند باعث می‌شود علاوه بر تأمین روغن خوراکی، کنجاله حاصل نیز به‌صورت مستقیم در اختیار تعاونی‌های دامداری قرار گیرد تا منافع همه ذینفعان حفظ شود.»

برابری با اشاره به آمار‌های استانی، خوزستان را با ۲۵ هزار تن، گلستان با ۱۰ هزار تن و ایلام را با ۶ هزار تن، در صدر استان‌های موفق در خرید دانه‌های روغنی قرار داد.

وی همچنین از نقش حیاتی استان گلستان در اجرای این روش و تبدیل تعاونی‌ها به بازار‌های محلی (روستابازار) یاد کرد که محصول را از مبادی تولید به دست مصرف‌کننده می‌رساند.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در بخش دیگری از اظهارات خود، به ضرورت اصلاح الگوی کشت برای مقابله با نوسانات قیمتی (پدیده تار عنکبوتی) پرداخت و از استقبال گسترده کشاورزان از کشت کلزا و کاملینا خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت تکنولوژی، ورود دانش‌بنیان‌ها در تولید بذر‌های اصلاح‌شده را برای مقابله با تغییرات اقلیمی و ارتقای کیفیت محصول نهایی ضروری دانست.

برابری همچنین با اشاره به ظرفیت عظیم شبکه تعاونی (۶ هزار تعاونی فعال و ۸ میلیون بهره‌بردار) و ایجاد تعامل با «فدراسیون صنایع غذایی»، هدف خود را حذف واسطه‌ها و اصلاح «حاشیه بازاریابی» (Marketing Margin) اعلام کرد تا سهم عادلانه بیشتری از قیمت نهایی به تولیدکننده برسد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در ادامه، از خرید ۲ میلیون و ۹۲۰ هزار تن گندم خبر داد که نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

وی با درخواست از سازمان برنامه و بودجه، خواستار تزریق به‌موقع وجوه گندم به کشاورزان شد تا امنیت خاطر آنها برای کشت پاییزه تأمین شود.

برابری در پایان، از استقامت کشاورزان ایران سخن گفت و با یادآوری حوادث تلخ در انبار گندم خوزستان ناشی از حملات دشمن آمریکایی، تأکید کرد که تولیدکنندگان در دشوارترین شرایط سیاسی و امنیتی، به تأمین کالا‌های اساسی کشور ادامه داده‌اند که این موضوع شایسته ارج و قدردانی است.