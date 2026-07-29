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اندیشمندان و علمای اهل سنت از فلسطین و لبنان در همایش «اربعین و همگرایی اسلامی» با تأکید بر نقش اربعین در تقویت همبستگی مسلمانان، وحدت امت اسلامی، تقریب مذاهب و ایستادگی در برابر چالشهای پیش روی جهان اسلام را از مهمترین ضرورتهای امروز دانستند.
به گزارش خبرنگار صدا و سیما از کربلای معلی، همایش «اربعین و همگرایی اسلامی» از، با حضور اندیشمندان و علمای کشورهای مختلف اسلامی در کربلا برگزار شد.
در این نشست، مولوی شمسالدین ابراهیمی، پژوهشگر و امام جماعت اهل سنت، با اشاره به ضرورت همگرایی مسلمانان در شرایط کنونی، اظهار کرد: حرکت اسلامی امروز، اتحاد امت اسلام در برابر رژیم صهیونیستی است و شیعه و سنی باید با تکیه بر مشترکات دینی، در یک صف واحد از منافع و آرمانهای جهان اسلام دفاع کنند.
وی مهمترین محور همبستگی مسلمانان را موضعگیری مشترک علمای اسلام در برابر سیاستهای رژیم صهیونیستی دانست و افزود: تقریب مذاهب تنها یک گفتوگوی نظری نیست، بلکه باید به تألیف قلوب، افزایش محبت میان مسلمانان و شکلگیری همبستگی عملی در جهان اسلام منجر شود.
این اندیشمند اهل سنت با اشاره به جایگاه رهبر شهید ایران در گفتمان وحدت اسلامی، گفت: ایشان پیشتاز تبیین و تبلیغ وحدت اسلامی بود و با رویکردی مبتنی بر تقریب مذاهب، زمینههای همگرایی بیشتر میان مسلمانان را فراهم کرد.
در ادامه این همایش، شیخ محمد قدوره، رئیس مرکز بدر الکبری فلسطین، نهضت امام حسین(ع) را تجلی کامل اسلام ناب محمدی توصیف کرد و گفت: سه اصل بنیادین اسلام اصیل، یعنی وحدت امت اسلامی، حقمداری و حفظ عزت و کرامت مسلمانان، در قیام عاشورا به روشنی تجلی یافته است.
وی با استناد به آموزههای قرآن کریم، پرهیز از تفرقه را نخستین اصل وحدت اسلامی دانست و اظهار کرد: نگاه اسلام، تشکیل امت واحده است و همه مسلمانان باید اختلافات را کنار گذاشته و بر محور ارزشهای مشترک حرکت کنند.
رئیس مرکز بدر الکبری فلسطین، دفاع از حق و عدالت را دومین محور اسلام اصیل برشمرد و افزود: قیام امام حسین(ع) نشان داد که حق و عدالت، معیارهایی ثابت و فراتاریخی هستند و مقابله با ظلم و فساد، مسئولیتی همیشگی برای مسلمانان به شمار میرود.
شیخ قدوره همچنین حفظ عزت و کرامت مسلمانان را از مهمترین پیامهای عاشورا دانست و تصریح کرد: عزت و کرامت، مرزهای جغرافیایی نمیشناسد و ملتهای مسلمان از عراق، ایران، لبنان و فلسطین تا دیگر کشورهای اسلامی، در این اصل مشترک هستند.
در بخش دیگری از این نشست، شیخ عادل الترکی، اندیشمند اهل سنت از لبنان، اربعین حسینی را یکی از بزرگترین جلوههای وحدت امت اسلامی دانست و گفت: این اجتماع عظیم، فرصتی ارزشمند برای نهادینهسازی فرهنگ برادری، گفتوگو، همزیستی و همکاری میان مسلمانان است.
وی با تأکید بر اینکه وحدت از مسیر احترام متقابل و همکاری بر پایه مشترکات ایمانی محقق میشود، افزود: مسلمانان باید از هر اقدامی که به اختلاف، تفرقه و گسترش کینه میان امت اسلامی منجر میشود، پرهیز کنند.
شیخ الترکی با اشاره به آموزههای قرآن کریم خاطرنشان کرد: تمسک به ریسمان الهی و پرهیز از نزاع، رمز اقتدار امت اسلامی است و اربعین میتواند به بستری برای تقویت این همبستگی تبدیل شود.
وی محبت به امام حسین(ع) و ارزشهایی همچون ایثار، فداکاری، عدالتخواهی و اصلاحطلبی را از مهمترین عوامل نزدیکی مسلمانان برشمرد و گفت: امام حسین(ع) شخصیتی فراتر از مرزهای مذهبی و جغرافیایی است و آرمانهای ایشان میتواند الهامبخش همه آزادگان جهان باشد.
شرکتکنندگان در این همایش با تأکید بر اینکه تقریب مذاهب بر پایه مشترکات اسلامی، گفتوگو و احترام متقابل شکل میگیرد، اربعین را ظرفیتی کمنظیر برای تقویت وحدت امت اسلامی، توسعه همکاری میان علما و ملتهای مسلمان و گسترش فرهنگ همزیستی و اخوت اسلامی دانستند.
همایش «اربعین و همگرایی اسلامی» از مجموعه نشستهای علمی، پژوهشی و فرهنگی کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین است که با حضور اندیشمندان، پژوهشگران و علمای کشورهای مختلف اسلامی در کربلای معلی برگزار شد.