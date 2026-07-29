مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: این شرکت با اجرای ۳۸ پروژه فوق‌تخصصی روی روتور‌های توربین و ژنراتور‌ها در نیروگاه‌هایی نظیر شهید رجایی قزوین، شازند اراک، بندرعباس، لوشان، رامین اهواز و ده‌ها واحد دیگر، ظرفیت تولید بیش از ۳۵۰۰ مگاوات را به شبکه بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، محمدباقر لطفی مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، با اشاره به اولویت‌های استراتژیک این مجموعه در پشتیبانی فنی و مهندسی از شبکه سراسری برق کشور، اعلام کرد: تضمین تولید مستمر واحد‌های نیروگاهی و پایداری شبکه، محور اصلی فعالیت‌های ما است. مرکز بین‌المللی بالانس تجهیزات دوار این شرکت، خدماتی با ظرفیت بیش از ۳۵۰۷ مگاوات را ارائه می‌دهد که این خدمات نقش کلیدی در آمادگی نیروگاه‌های کشور برای فصل اوج مصرف ایفا می‌کند.

وی در تشریح اهمیت این عملیات تخصصی افزود: طبق استاندارد‌های جهانی صنعت نیروگاه، تست‌های بالانس، آخرین و حیاتی‌ترین گام در تعمیرات تجهیزات دوار است. هرگونه تعمیر یا تعویض قطعه در توربین‌ها و ژنراتورها، مستلزم تاییدیه تست‌های دینامیکی دور پایین (Low Speed) و بالانس دینامیکی دور بالا (High Speed) در تونل خلا است. این فرآیند در واقع یک شبیه‌سازی دقیق و علمی از عملیات راه‌اندازی است که هرگونه دغدغه در بهره‌برداری را از بین برده و ایمن تجهیزات را تضمین می‌کند.

بازگشت ظرفیت بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ مگاواتی به شبکه

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با اشاره به حجم عملیات صورت گرفته در فصل آمادگی، تصریح کرد: این شرکت با اجرای ۳۸ پروژه فوق‌تخصصی بالانس دینامیکی و تست اور اسپید (Over Speed) بر روی روتور‌های توربین و ژنراتور‌ها در نیروگاه‌های استراتژیکی نظیر شهید رجایی قزوین، شازند اراک، تبریز، جهرم، بندرعباس، لوشان، آبادان، رامین اهواز و مبین عسلویه و ده‌ها واحد دیگر، ظرفیت تولید بیش از ۳۵۰۰ مگاوات را به شبکه بازگرداند.

لطفی گفت: مرکز بالانس این شرکت، تنها مرکز فوق‌تخصصی در سطح کشور است که توانایی انجام عملیات دینامیکی و اور اسپید را برای تجهیزاتی تا وزن ۸۵ تن دارد. شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با ارائه نزدیک به ۲۰ هزار مگاوات خدمات مهندسی متنوع در برنامه ملی آمادگی و تعمیرات مولد‌های کشور، با کسب سهم ۲۱ درصدی در این عرصه، نقش پیشرو و برجسته‌ای در پشتیبانی از این صنعت حیاتی ایفا می‌کند.