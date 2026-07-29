به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گفت: تاکنون ۲۱ هزار و ۱۳۷ نفر از مردم استان در سامانه سماح برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی ثبت‌نام کرده‌اند و با احتساب زائرانی که بدون ثبت‌نام عازم سفر شده‌اند، شمار زائران استان به حدود ۳۰ هزار نفر رسیده است.

فتاح محمدی افزود: بخش قابل‌توجهی از هم‌استانی‌ها به‌صورت خانوادگی یا گروهی، از جمله کارکنان ادارات و دانشگاه‌ها، بدون ثبت‌نام در سامانه عازم سفر اربعین شده‌اند که با احتساب این افراد، تعداد زائران استان به حدود ۳۰ هزار نفر می‌رسد.

۸۶ موکب در مسیر خدمت‌رسانی به زائران

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت‌های خدمت‌رسانی به زائران گفت: هم‌اکنون ۸۶ موکب به‌صورت رسمی در داخل کشور و خاک عراق به زائران حسینی خدمات ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۳۶ موکب در کشور عراق مستقر هستند و سایر مواکب نیز در مرز شلمچه و مسیر تردد زائران، علاوه بر خدمت‌رسانی به مردم استان، به زائران سایر استان‌ها و همچنین زائران کشور‌های افغانستان و پاکستان که از این مسیر عبور می‌کنند، خدمات ارائه می‌دهند.

همچنین سرهنگ آذر شب جانشین پلیس گذرنامه و مهاجرت فرماندهی انتظامی استان از صدور ۹ هزار و ۹۴۷ گذر نامه صادر شده است.

