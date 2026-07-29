به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «موج آرامش» با تمرکز بر موضوع‌های عمیق روانشناختی و بازتاب روایت‌های حماسی و مردمی تلاش می‌کند تا از طریق بررسی پایداری و همدلی در شرایط کنونی فضایی برای آرامش اجتماعی و شناخت ایجاد کند.

این برنامه که هر روز ساعت ۱۷:۰۰، روی موج اف.‌ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز می‌رود، با هدف شنیده‌شدن صدای مردم و بازتاب روایت‌های امیدبخش طراحی شده است.

این برنامه امروز به بررسی سوگیری منفی ذهن می‌پردازد و این پرسش را مطرح می‌کند که اگر ده نفر از شما تعریف کنند و یک نفر انتقاد کند کدام بیشتر در ذهنتان می‌ماند.

پنج‌شنبه ۸ مرداد، بحث رشد شخصیت و تغییر عادت‌ها و این پرسش که آیا آدم‌ها واقعاً تغییر می‌کنند دنبال خواهد شد و جمعه ۹ مرداد، با استفاده از زبان استعاره به موضوع خودآگاهی و شناخت وضعیت روانی می‌پردازد و از شنوندگان می‌پرسد که اگر ذهن‌شان یک اتاق بود الان چه شکلی بود.

«موج آرامش» تنها به بررسی مفاهیم ذهنی بسنده نمی‌کند، بلکه با بخش‌های متنوعی از جمله گزارش‌های مردمی و مستند‌هایی درباره زندگی شهدا و نقش مردم در خلق حماسه‌ها سعی در حفظ پیوند با ارزش‌های حماسی دارد.

این برنامه، همچنین با بهره‌گیری از بخش‌هایی، چون پویش هر روز یک کتاب و گزارش‌های شهروند خبرنگاران تلاش می‌کند تا همدلی را در میان مردم تقویت کرده و صدای شهروندان را در مسیر خلق آرامش اجتماعی به گوش همگان برساند.

شبکه رادیویی قرآن با پخش ویژه‌برنامه «نفس مطمئنه» در ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، همراه و هم‌قدم با زائران مسیر بهشت خواهد بود.

«نفس مطمئنه» عنوان ویژه‌برنامه رادیو قرآن در ایام اربعین حسینی است که از مسیر دلدادگی نجف تا کربلا پخش می شود.

دعوت و حضور قاریان مطرح و بین‌المللی در استودیو مستقر در مسیر پیاده‌روی اربعین و اجرای زنده تلاوت قرآن و اذان، پخش مداحی و مناجات و گفت‌و‌گو با مهمانان و کارشناسان، از بخش‌های این برنامه زنده است.

«نفس مطمئنه» با تهیه‌کنندگی سیدنورالدین سجادی و گویندگی تیمور کوشکی، کاری از گروه جامعه، محافل و مسابقات رادیو قرآن است که از امروز در اوقات اذان‌گاهی ظهر و مغرب زنده از مسیر نجف تا کربلا پخش شود.

برنامه «قانون‌یار» رادیو تهران، شنبه ۱۰ مرداد با حضور رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به بررسی ابعاد و اهمیت لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی می‌پردازد.

این برنامه رادیویی با موضوع «بررسی کلیات لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی» روی آنتن می‌رود.

در این برنامه با محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، درباره اهداف، ابعاد حقوقی و اهمیت تصویب کلیات این لایحه و آثار آن بر نظام حقوقی و قضایی کشور گفت‌و‌گو خواهد شد.

«قانون‌یار» با هدف تبیین قوانین و بررسی مهم‌ترین موضوعات حقوقی روز، با حضور مسئولان و کارشناسان، به تحلیل مسائل حقوقی و تقنینی کشور می‌پردازد.

این برنامه ساعت ۱۰:۰۰، به صورت صوتی و تصویری از رادیو تهران روی موج اف.‌ام ردیف ۹۴ مگاهرتز و‌ای.‌ام ردیف ۱۳۳۲ کیلوهرتز پخش می‌شود.

برنامه «عصر هنر» رادیو ایران، امروز نخستین‌بار قطعه موسیقایی «مادر» را پخش می کند.

این اثر با صدای میثم عبدی، آهنگ‌سازی مرتضی لطفی و ترانه‌ای از شهاب شهرزاد، به یاد کودکان شهید میناب و در همدردی با مادران داغدار این حادثه تولید شده است.

قطعه «مادر» به‌طور ویژه به مادران شهدای دانش‌آموز ماکان نصیری، امیرعلی جدّاوی و مسیحا سالاری مدرسه شجره طیبه میناب و همه مادرانی که داغ فرزند بر دل دارند، تقدیم شده است.

مجله فرهنگی- هنری «عصر هنر» به تهیه‌کنندگی زهره سربازی و نویسندگی و اجرای شهاب شهرزاد، شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۶:۰۰، از رادیو ایران پخش می‌شود.