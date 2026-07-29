

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران گفت: بر اساس اطلاعات استخراج‌شده از ۱۱۸ سامانه ترددشمار نصب‌شده در محور‌های ارتباطی استان، از ابتدای سال تا پایان تیرماه، بیش از ۲۰ میلیون و ۹۱۷ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه از مبادی ورودی و خروجی استان تردد کرده‌اند.

محمدنژاد افزود: بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد میزان تردد بین‌استانی در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از یک درصد کاهش داشته است.

او ادامه داد: تردد در محور‌های مواصلاتی استان با استان‌های مجاور در تیر ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در حدود ۷ درصد افزایش داشته و به بیش از ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تردد رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران گفت: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از سامانه‌های تردد شماری بیش از ۵۳ درصد کل تردد‌های انجام شده بین استان مازندران و استان‌های مجاور مربوط به محور‌های مواصلاتی با استان‌های البرز و تهران یعنی محور‌های کندوان، هراز و سوادکوه بوده است

محمد نژاد با بیان اینکه سامانه‌های هوشمند نقش مهمی در مدیریت و پایش ترافیک ایفا می‌کنند، افزود: اطلاعات ثبت‌شده توسط این سامانه‌ها، مبنای برنامه‌ریزی برای ارتقای ایمنی، مدیریت سفر‌ها و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای استان قرار می‌گیرد.

محمدنژاد گفت: پرترددترین ساعات روز نیز معمولا بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ بوده است.