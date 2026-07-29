به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صائبی، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به حضور میلیونی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در پیاده‌روی اربعین، اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با هدف ترویج فرهنگ مدیریت صحیح پسماند و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی، پویش «زیارت سبز» را طراحی و اجرا کرده است تا زائران، موکب‌داران و همه عاشقان سیدالشهدا (ع) بتوانند با رفتار‌های ساده، اما اثرگذار، در حفظ پاکیزگی مسیر‌های اربعین سهیم باشند.

صائبی با بیان اینکه این پویش در قالب چهار زیرپویش «۱۰ قدم سبز»، «لیوان همراه»، «کیسه پارچه‌ای» و «موکب سبز» اجرا می‌شود، گفت: جمع‌آوری نمادین ۱۰ مورد زباله از مسیر و انداختن آن در مخازن پسماند، استفاده از لیوان شخصی برای کاهش مصرف ظروف یکبارمصرف، همراه داشتن کیسه پارچه‌ای به جای کیسه‌های پلاستیکی و همچنین مشارکت موکب‌ها در مدیریت صحیح پسماند و حفظ پاکیزگی محیط، مهم‌ترین رفتار‌های مورد انتظار در این پویش است.