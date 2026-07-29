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ایستگاه راهآهن همدان امسال برای ششمین سال متوالی، میزبان زائران اربعین حسینی از مشهد مقدس است و با برپایی موکب امام رضا خدماتی همچون پذیرایی، راهنمایی و پشتیبانی از زائران را ارائه میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ، قطار مسیر مشهد-همدان و بالعکس بهصورت روزانه با ظرفیت ۴۰۰ نفر در این مسیر تردد دارد.
در ایام پایانی ماه صفر، در مجموع حدود ۳۰۰ نفر از زائران اربعین حسینی از طریق این قطار وارد ایستگاه راهآهن همدان میشوند و پس از پذیرایی و دریافت خدمات در موکب مردمی مستقر در ایستگاه، با ناوگان اتوبوسی به سمت مرزهای غربی کشور اعزام شده و سفر خود را به مقصد کربلای معلی ادامه میدهند.
همچنین برای بازگشت این زائران هم برنامهریزی انجام شده است تا پس از پایان مراسم اربعین، از مسیر ریلی همدان - مشهد به شهر مقدس مشهد بازگردند.