به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین احمد اکبری، مدیر پایگاه حوزه نت وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی امروز چهارشنبه هفتم مرداد در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: پایگاه حوزه نت از سال ۱۳۷۷ با هدف اطلاع رسانی در زمینه معارف اسلام ناب محمدی(ص) و اشاعه اندیشه‌های پاک اهل بیت(ع) فعالیت خود را به عنوان یکی از پیشتازان این عرصه در کشور آغاز کرد.

استاد حوزه علمیه افزود: اکنون با توجه سه دهه از حضور این پایگاه در عرصه جهانی وب و با اهتمام به تغییرات جدی در فضای سایبر و دگرگونی شرایط و نیازهای مخاطبان و اولویت‌های اطلاع رسانی و همچنین رشد فزاینده ظرفیت‌ها و بسترهای اینترنتی، این پایگاه افتخار دارد که پاسخگوی نیازهای مخاطبان و ارائه آموزه‌های دینی در قالب‌های نو را در رأس کارهای خود، قرار داده است.

وی ویژه نامه‌ها را یکی از بخش‌های متنوع این پایگاه اطلاع رسانی دینی عنوان کرد و گفت: سالانه ده‌ها ویژه نامه مناسبتی دینی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توسط محققان و پژوهشگران این پایگاه تهیه و در دسترس علاقه مندان قرار می‌گیرد که امروز با توجه به ایام اربعین حسینی شاهد تولید و ارائه ویژه نامه اربعین حسینی هستیم.

اکبری ادامه داد: این ویژه نامه در ۱۹ موضوع اصلی و بیش از ۱۷۰ ریز موضوع اطلاعات ارزشمندی را پیرامون اربعین حسینی و آنچه همه باید درباره این ایام و راهپیمای عظیم اربعین حسینی بدانند، در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

مدیر پایگاه حوزه نت به موضوعات اصلی این ویژه نامه اشاره کرد و گفت: اربعین حسین(ع) و زیارت نور، سالار شهیدان در کلام امام شهیدان، اربعین امتداد عاشورا، در عطر کلام امام شهید، پیاده روی اربعین و زیارت امام حسین(ع) در کلام بزرگان دین، از صدور گذر تا گذر از مرز، دستورالعمل و توصیه پزشکی و سلامتی، پذیرایی و مهمان نوازی مرم عراق، اینجا کربلا حرم عشق حسینی، زیارت و اذن دخول حریم حرم، سوز و گداز اربعینی و پرسش اربعینی از جمله این موضوعات است.

وی ره یافتگان اربعینی و فقه زیارت و پیاده روی اربعین را از دیگر عناوین معرفی کرد و افزود: علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه حوزه نت به موضوعات دیگری از جمله؛ مقتل خوانی اربعین امام حسین (ع)، سفرنامه و خاطرات اربعین، با شاعران آئینی و اربعینی، کتاب شناسی اربعین، نگارخانه اربعینی و زیارت اربعین و حادثه کربلا ستون ولایت مراجعه کنند.