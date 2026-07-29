وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم، گفت : با وجود حملات گسترده به زیرساخت‌های ارتباطی، خدمات حیاتی کشور بدون اختلال مؤثر ادامه یافت و همزمان توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و آمادگی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین نیز با قوت دنبال شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدستار هاشمی در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین الله‌نور کریمی‌تبار، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به زیرساخت‌های ارتباطی کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: دشمن تلاش داشت با هدف قرار دادن زیرساخت‌های ارتباطی، آرامش روانی مردم را بر هم بزند، اما با تلاش شبانه‌روزی و جهادی همکاران در سراسر کشور، ارتباطات مردم پایدار ماند و به جز دقایق ابتدایی و برخی نقاط محدود، اختلال مؤثری در شبکه ایجاد نشد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و تعدادی از مراکز مخابراتی کشور در این حملات آسیب دیدند، افزود: پایداری ارتباطات تنها برای تماس مردم با یکدیگر اهمیت ندارد، بلکه استمرار فعالیت کسب‌وکارها، خدمات سلامت، توزیع سوخت و بسیاری از خدمات عمومی به عملکرد این شبکه وابسته است و از همین رو حفظ پایداری آن در شرایط جنگی از اهمیت راهبردی برخوردار بود.

هاشمی همچنین به تلاش متخصصان حوزه ارتباطات برای بازگرداندن سریع ارتباط میان سرزمین اصلی و جزایر کشور اشاره کرد و گفت: با وجود چندین مورد قطع ارتباط در این مسیر، ارتباطات در مدت کوتاهی مجدداً برقرار شد و خدمات به روال عادی بازگشت؛ تلاشی که با جانفشانی همکاران این حوزه و تقدیم شماری از شهدای خدمت همراه بود.

حمایت از سکو‌های داخلی و استمرار خدمات عمومی

وزیر ارتباطات با اشاره به نقش زیرساخت‌های ارتباطی در تداوم خدمات عمومی کشور در دوران جنگ، خاطرنشان کرد: دولت با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی تلاش کرد زنجیره تأمین و توزیع کالا‌های اساسی بدون ایجاد احساس کمبود برای مردم ادامه یابد و زیرساخت‌های ارتباطی نیز نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کردند.

وی همچنین حمایت از سکو‌های داخلی را از دیگر اقدامات مهم این دوره برشمرد و گفت: با تأمین منابع پردازشی و ذخیره‌سازی مورد نیاز، امکان تداوم فعالیت سکو‌هایی مانند «شاد» و پیام‌رسان‌های داخلی فراهم شد تا روند آموزش و ارتباطات مردم بدون وقفه ادامه پیدا کند.

حضور میدانی برای ارزیابی ارتباطات مسیر اربعین

هاشمی با تأکید بر اهمیت استان ایلام در برگزاری مراسم اربعین حسینی، گفت: طی هفته‌های گذشته چندین جلسه ستاد اربعین با حضور استانداران استان‌های مرزی برگزار شد و مسائل مرتبط با حوزه ارتباطات به‌صورت مستمر پیگیری و برای آن تصمیم‌گیری شد.

وی افزود: در ادامه این برنامه‌ها، سفر میدانی به استان‌های کرمانشاه و ایلام در دستور کار قرار گرفت و مسیر تهران تا ایلام به‌صورت زمینی طی شد تا وضعیت پوشش ارتباطی جاده‌ها از نزدیک مورد ارزیابی قرار گیرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به شناسایی یک نقطه دارای ضعف پوشش در مسیر منتهی به ایلام اظهار کرد: با اقدام فوری همکاران، سایت ارتباطی این محدوده نصب و وارد مدار شد و برنامه تقویت پوشش ارتباطی در سایر نقاط مسیر نیز ادامه خواهد یافت.

افتتاح ۷۸ پروژه ارتباطی در ایلام

هاشمی با اشاره به برنامه‌های سفر خود به استان ایلام گفت: همزمان با پیگیری آمادگی زیرساخت‌های ارتباطی اربعین، ۷۸ پروژه ارتباطی استان نیز با سرمایه‌گذاری ۸۷۰ میلیارد تومانی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی تأکید کرد: با وجود همه دشواری‌ها و شرایط ناشی از جنگ، مسیر توسعه کشور متوقف نشده و وزارت ارتباطات با تمام توان تلاش می‌کند روند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و خدمت‌رسانی به مردم با قوت ادامه یابد.

در پایان این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین الله‌نور کریمی‌تبار با قدردانی از تلاش‌های مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌ویژه اقدامات انجام‌شده برای حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی در شرایط جنگی و آمادگی زیرساخت‌های ارتباطی اربعین، این خدمات را ارزشمند و امیدآفرین توصیف کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام همچنین با آرزوی توفیق برای وزیر ارتباطات و کارکنان این وزارتخانه، بر استمرار خدمت‌رسانی مطلوب به مردم، توسعه متوازن زیرساخت‌های ارتباطی و توجه ویژه به نیاز‌های ارتباطی استان ایلام تأکید کرد.