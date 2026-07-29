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۶۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای مخابراتی روستاهای سوادکوه تخصیص یافته است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندار سوادکوه با بیان اینکه در حوزه ارتباطات اقدامات قابل توجهی در این شهرستان انجام شده است، گفت: در سالهای اخیر اتفاقات خوبی در زمینه توسعه فرستندههای رادیویی و سایتهای مخابراتی رقم خورده و این روند در سال ۱۴۰۵ نیز با جدیت ادامه یافته است.
پاریاو افزود: در قالب برنامه توسعه زیرساختهای ارتباطی، ۶۰ میلیارد تومان برای اجرای ۱۲ سایت مخابراتی در شهرستان اختصاص یافته که عملیات اجرایی تعدادی از این سایتها به پایان رسیده و به بهرهبرداری رسیدهاند.
فرماندار سوادکوه با اشاره به تأثیر این طرحها در رفع مشکلات ارتباطی مناطق روستایی، ادامه داد: پیش از این دکل مخابراتی روستای خرج به بهرهبرداری رسید که توانست مشکلات ارتباطی روستاهای خرج، سرچلشک و مناطق اطراف در بخش خطیرکوه را تا حد زیادی برطرف کند.
پاریاو ادامه داد: امروز نیز شاهد بهرهبرداری از دکل مخابراتی و رادیویی روستای درمیان هستیم؛ روستایی پرجمعیت که سالها با مشکلات آنتندهی و پوشش شبکه تلفن همراه و ارتباطات رادیویی مواجه بود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با همکاری و حمایت ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری مازندران و شرکت مخابرات استان مازندران محقق شد و خوشبختانه اکنون مردم این منطقه میتوانند از خدمات ارتباطی مناسب بهرهمند شوند.
فرماندار سوادکوه با تأکید بر تداوم توسعه زیرساختهای ارتباطی در مناطق روستایی، گفت: توسعه خدمات ارتباطی برای ۱۵ روستای شهرستان سوادکوه در دستور کار قرار دارد