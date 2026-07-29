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معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر تأمین مناسب گوشت در کشور گفت: در شرایط فعلی نیازی به واردات گوشت وجود ندارد، اما در صورت نیاز، واردات از کشورهای همسایه بهجای برزیل انجام خواهد شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزای صدا و سیما ؛روحالله زحمتکش در حاشیه دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع لبنی تهران گفت: با توجه به شرایط آبوهوایی مناسب امسال، نیاز بازار داخلی از تولیدات موجود قابل تأمین است و در صورت ضرورت، کشورهای همسایه از جمله پاکستان گزینههای اصلی واردات خواهند بود.
وی با اشاره به ظرفیتهای مناسب کشورهای همسایه برای تأمین گوشت مورد نیاز کشور، افزود: این کشورها از توان مناسبی برای پاسخگویی به نیاز بازار ایران برخوردارند.
معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تحولات بازار جهانی گوشت گفت: اتحادیه اروپا تصمیم دارد از اوایل شهریور واردات گوشت از برزیل را به دلیل نگرانیهای بهداشتی محدود کند و چین نیز طی ماههای اخیر واردات خود از این کشور را کاهش داده است.
زحمتکش تأکید کرد: با وجود ظرفیت مناسب کشورهای همسایه، ضرورتی برای تداوم واردات گوشت از برزیل وجود ندارد.