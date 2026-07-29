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سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر ضرورت مقابله با قاچاق سوخت، گفت: پیش از هرگونه تصمیم درباره اصلاح قیمت یا سهمیهبندی سوخت، باید مبارزه با قاچاق سوخت در اولویت دولت قرار گیرد.
سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، با بیان اینکه قاچاق سوخت یکی از عوامل مهم ناترازی در حوزه فرآوردههای نفتی است، گفت: جلوگیری از قاچاق میتواند بخش قابل توجهی از ناترازی را جبران کرده و نیاز به واردات را کاهش دهد.
وی افزود: مردم نباید هزینه ضعف در نظارت و کنترل قاچاق سوخت را بپردازند و لازم است دولت مبارزه با قاچاق سوخت را در اولویت برنامههای خود قرار دهد.
معصومی با تأکید بر ضرورت ایجاد سامانهای یکپارچه و هوشمند برای رصد زنجیره تولید، حمل، انبارش و توزیع سوخت، بارنامهها، کارتهای سوخت و جایگاهها، تصریح کرد: با شناسایی نقاط نشت سوخت میتوان با شبکههای سازمانیافته قاچاق برخورد مؤثرتری داشت.
عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: اصلاح الگوی مصرف صرفاً با افزایش قیمت محقق نمیشود و توسعه حملونقل عمومی، بهینهسازی ناوگان، کاهش مصرف خودروهای پرمصرف و مقابله با قاچاق باید همزمان در دستور کار قرار گیرد.