رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش شرق تنگه هرمز، شمال اقیانوس هند و دریای عمان را تحت کنترل کامل دارد‌.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» با اشاره به توانمندی‌های نیروی دریایی ارتش، اظهار داشت: الحمدلله نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از وضعیت خوبی برخوردار است و فرزندان این مرز و بوم، شرق تنگه هرمز، شمال اقیانوس هند و دریای عمان را تحت کنترل کامل دارند.

دریادار سیاری با بیان اینکه کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با صلابت در منطقه غرب آسیا حضور دارند، تصریح کرد: فرزندان ما محکم ایستاده‌اند و بدون مجوز آن‌ها هیچ تحرکی در این آب‌های راهبردی صورت نمی‌گیرد.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به وضعیت امنیت مرز‌های کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه امنیت در تمام مرز‌های زمینی، دریایی و هوایی کشور، خوب و پایدار است.

وی درباره نقش اندیشه‌های شهید امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف) در اقتدار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: هر آنچه امروز از اقتدار و توانمندی در اختیار داریم، به برکت تدابیر و رهنمود‌های آن امام شهید و والامقام است.