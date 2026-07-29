شانزدهمین دوره جشنواره فناسیس اروگوئه مقصد بعدی رقابت برای فیلم کوتاه «پاستا آلفردو» به نویسندگی و کارگردانی لیلا نوعی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما فیلم کوتاه «پاستا آلفردو» به نویسندگی و کارگردانی لیلا نوعی و تهیه‌کنندگی سید رهام رسولی، در ادامه حضور جهانی خود به عنوان تنها فیلم کوتاه ایرانی در شانزدهمین دوره جشنواره فناسیس اروگوئه حضور خواهد داشت.

شانزدهمین دوره جشنواره فناسیس اروگوئه ۱۶ تا ۲۲ شهریور برابر با ۷ تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ در شهر مونته‌ویدئو اروگوئه برگزار می‌شود.

«پاستا آلفردو» در کنار ۴۳ فیلم کوتاه دیگر در بخش دانشجویی این رویداد به رقابت خواهد پرداخت.

پیش از این نیز این فیلم کوتاه توانست بهترین فیلم کوتاه دانشجویی از سیزدهمین دوره جشنواره «دِئا اوپن ایر» آلبانی را از آن خود کند. همچنین از جمله حضورهای این فیلم کوتاه، حضور در بیست و یکمین دوره جشنواره دِچیمینوتی ایتالیا، بیست‌وسومین دوره جشنواره کورتیزونچی ایتالیا، سی‌وسومین دوره جشنواره سنت آنا روسیه و بخش رقابتی چهاردهمین دوره جشنواره FERFILM کوزوو بوده است.

در خلاصه داستان فیلم نیز آمده است: «نیلوفر، دختری ۱۴ ساله است که تلاش می‌کند با برگزاری جشن تولد برای گربه‌اش و پختن پاستا، لحظه‌ای گرما به فضای سرد خانه بیاورد و ...»