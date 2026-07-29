مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای معیار مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد گفت: با تشدید نظارت‌های میدانی بر تأسیسات سیلندرپرکنی گاز مایع و آزمایشگاه‌های همکار، اجرای دقیق الزامات استاندارد و صیانت از ایمنی شهروندان در اولویت قرار گرفته است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، علی توکلی گلپایگانی از گسترش بازرسی‌های میدانی از تأسیسات سیلندرپرکنی گاز مایع و آزمایشگاه‌های همکار خبر داد؛ اقدامی که با هدف ارتقای ایمنی، کنترل کیفیت و جلوگیری از عرضه سیلندر‌های غیراستاندارد در سراسر کشور انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای معیار مصرف انرژی و محیط زیست این سازمان ادامه داد: بر اساس الزامات استاندارد ملی ۸۴۱، پایش مستمر عملکرد نهاد‌های ارزیابی انطباق و نظارت بر کیفیت فرآیند سیلندرپرکنی در دستور کار قرار دارد و در همین راستا، بازرسی‌های میدانی از واحد‌های سیلندرپرکنی و آزمایشگاه‌های تأییدصلاحیت‌شده به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

به گفته توکلی گلپایگانی در این بازرسی‌ها، فرآیند‌های مختلف از جمله نحوه پرکردن سیلندرها، سامانه‌های کنترل نشتی، تجهیزات اطفای حریق، شرایط انبارش و همچنین دقت عملکرد آزمایشگاه‌های همکار در انجام آزمون‌های استاندارد شیر و سیلندر به‌طور کامل ارزیابی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه رعایت الزامات استاندارد ملی ۸۴۱ شرط اساسی حفظ ایمنی عمومی است، اظهار داشت: تأسیسات سیلندرپرکنی باید به‌صورت دوره‌ای مورد بازرسی قرار گیرند و نسبت به دریافت و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام کنند. هیچ واحدی بدون احراز کامل الزامات فنی و ایمنی مجاز به ادامه فعالیت نیست.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای معیار مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از حوادث مرتبط با گاز مایع ناشی از فرسودگی یا نبود بازرسی دوره‌ای سیلندرهاست، تصریح کرد: ایمنی باید در تمام زنجیره تأمین، از مرحله پرکردن سیلندر تا تحویل به مصرف‌کننده نهایی، رعایت شود. بر همین اساس، واحد‌های تولیدی و توزیعی موظفند سیلندر‌های غیراستاندارد و فرسوده را از چرخه مصرف خارج کنند.

توکلی گلپایگانی در پایان خاطرنشان کرد: بازرسی‌های نظارتی با گستره بیشتری در سراسر کشور ادامه خواهد داشت و با واحد‌هایی که الزامات استاندارد را رعایت نکنند، مطابق قانون برخورد می‌شود. تعامل مؤثر میان تولیدکنندگان، آزمایشگاه‌های همکار و نهاد‌های نظارتی، نقش مهمی در ارتقای ایمنی این بخش دارد.

گفتنی است؛ تأسیسات سیلندرپرکنی گاز مایع به دلیل ماهیت اشتعال‌زا و فشار بالای محصول، از زیرساخت‌های حساس حوزه انرژی محسوب می‌شوند و نظارت مستمر بر عملکرد آنها و آزمایشگاه‌های همکار، از اولویت‌های اصلی سازمان ملی استاندارد ایران است.