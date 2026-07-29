شهد شیرین برداشت عسل در کام زنبورداران شهرستان بدره

آب وهوای مناسب و طبیعت زیبای شهرستان بدره موجب شده تا صنعت زنبورداری از رونق خاصی برخوردار شود و عسل تولیدی این شهرستان به خاطر کیفیت و مرغوبیتش طرفداران زیادی در سراسر کشور داشته باشد.