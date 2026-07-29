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آب وهوای مناسب و طبیعت زیبای شهرستان بدره موجب شده تا صنعت زنبورداری از رونق خاصی برخوردار شود و عسل تولیدی این شهرستان به خاطر کیفیت و مرغوبیتش طرفداران زیادی در سراسر کشور داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیر جهاد کشاورزی بدره با بیان این که فصل برداشت عسل در این شهرستان آغاز شده است، گفت: در ۲۰۱ زنبورستان فعال شهرستان بدره با ۱۱۲ هزار کلنی زنبور عسل برای ۴۰۵ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است.
فتاحی افزود: پیش بینی میشود؛ امسال بیش از ۱۱۲ تن عسل مرغوب و با کیفیت در شهرستان بدره تولید و روانه بازارهای مصرف شود.